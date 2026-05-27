Tarcísio cobra explicações de Flávio Bolsonaro sobre relação com Daniel Vorcaro

Governador de São Paulo falou sobre o caso Banco Master, negou afastamento do aliado e comentou a viagem de Flávio aos Estados Unidos

Publicado em 27/05/2026 às 09:18

Alterado em 27/05/2026 às 09:18

Tarcísio de Freitas afirmou que Flávio Bolsonaro ainda precisa explicar diversos pontos sobre sua relação com Daniel Vorcaro, preso em meio às investigações por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O governador de São Paulo comentou o caso ao ser questionado pela imprensa e disse que o episódio exige esclarecimentos mais detalhados.

Crise em torno do Banco Master

Segundo Tarcísio, o escândalo envolvendo o banco é uma situação que preocupa e “agride a sociedade como um todo”. Ele destacou que a repercussão do caso deixou a população em alerta e reforçou que tudo precisa ser “muito bem explicado”, inclusive a suspeita de que Flávio teria visitado o banqueiro para cobrar recursos destinados ao filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

O governador não confirmou afastamento político entre os dois e afirmou que não há rompimento com o senador. Apesar das controvérsias, ele desejou sucesso a Flávio na viagem aos Estados Unidos, onde o parlamentar tenta abrir uma agenda positiva em Washington.

Viagem aos Estados Unidos e relação política

Flávio Bolsonaro planeja se reunir com o presidente americano Donald Trump nesta semana, em uma movimentação que pode reforçar sua projeção nacional. Tarcísio avaliou que isso é natural para alguém que se apresenta como pré-candidato à Presidência da República e busca diálogo com lideranças internacionais.

Ao ser perguntado sobre a ausência em agendas conjuntas com Flávio nas últimas semanas, Tarcísio afirmou que sua prioridade é a administração estadual. O governador disse que está concentrado em governar São Paulo e que discussões sobre eleição devem ficar para o período de campanha.