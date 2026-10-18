Caso de conta conjunta de Flávio Bolsonaro com suspeito de fraudar INSS chega no STF

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Publicado em 18/10/2026 às 19:46

Alterado em 18/10/2026 às 19:47

A Polícia Federal passou a investigar a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o advogado Willer Tomaz após reunir documentos e registros que levantaram suspeitas sobre a movimentação financeira e a convivência entre os dois. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado relator do novo inquérito por suspeita de lavagem de dinheiro.

O senador agora aparece em duas frentes de apuração no STF. Além deste inquérito, ele também é alvo de outro procedimento conduzido pelo ministro André Mendonça, que analisa negociações envolvendo recursos do banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse.

Arquivos no celular e viagens custeadas

Segundo os investigadores, o nome de Flávio surgiu a partir da análise de arquivos armazenados na nuvem do celular de Willer Tomaz. Entre os materiais encontrados, havia documentos pessoais do senador, registros de reuniões e encontros entre os dois e informações sobre viagens bancadas pelo advogado.

Um dos pontos que mais chamou a atenção da PF foi uma conta da Alcazar Holding na qual o parlamentar aparecia como “usuário master”, identificação associada a privilégios de gerenciamento. O conteúdo reforçou a necessidade de aprofundar a apuração sobre a natureza da relação e possíveis benefícios envolvidos.

Movimentação de R$ 130 milhões entra no foco da investigação

Outro eixo central do inquérito é a movimentação financeira de cerca de R$ 130 milhões em uma das contas de Willer Tomaz entre março e maio de 2025. Os investigadores querem identificar a origem dos valores, o destino dos recursos e a eventual ligação com outras operações sob análise.

A PF avalia que o volume de dinheiro movimentado em curto período pode ajudar a esclarecer se houve tentativa de ocultar ou dissimular valores. A apuração segue em andamento no Supremo e deve se concentrar na quebra do encadeamento financeiro identificado até aqui.

Flávio Bolsonaro já é alvo de outro inquérito no Supremo

Além da nova frente de investigação, o senador já responde a outro inquérito no STF. Nesse caso, a apuração mira negociações que envolvem dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e o possível uso desses recursos no financiamento da produção audiovisual Dark Horse.

Com as duas investigações em curso, o nome de Flávio Bolsonaro volta ao centro de apurações no Supremo, enquanto a Polícia Federal tenta reunir elementos para esclarecer a extensão da relação com o advogado e o papel das operações financeiras identificadas no material analisado. (com informações da Agência Estado)