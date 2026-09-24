Flávio Bolsonaro viaja em avião ligado a Vorcaro e critica Moraes

Flávio Bolsonaro viajou da Flórida para Brasília, em 19 de janeiro de 2025, em um avião Legacy 650 de prefixo PP-NLR que, segundo a revista Piauí, tinha entre os cotistas o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A mesma aeronave teria sido usada por Alexandre de Moraes em outra viagem, o que ampliou a repercussão do caso.

Na manifestação pública após a reportagem, o senador disse que o avião era de seu amigo, o advogado Willer Tomaz, e evitou mencionar a relação do jato com Vorcaro. Flávio também ironizou a situação ao reagir nas redes sociais, em meio à disputa política em torno do ministro do STF.

Como a apuração identificou a aeronave

De acordo com a Piauí, a identificação do avião ocorreu a partir do cruzamento de históricos de tráfego aéreo com registros de pousos e decolagens em Brasília. A aeronave era operada pela empresa Prime You, uma das três integrantes da estrutura societária da Fraction 024, dona formal do jato.

A Prime passou a integrar a sociedade em 2024, meses antes da viagem de Flávio. A empresa afirmou à revista que Vorcaro esteve entre seus sócios entre 2021 e setembro de 2025, enquanto os outros cotistas do avião eram Willer Tomaz e Laércio Cosentino, fundador da TOTVS.

Reação do senador e disputa política

Depois da publicação, Flávio Bolsonaro escreveu que, na época da viagem, o avião era de Willer Tomaz e que, se a situação fosse atual, ele teria viajado “no avião de Alexandre de Moraes”. A fala ignorou a ligação societária da aeronave com Vorcaro e foi acompanhada de críticas diretas ao ministro.

O senador mencionou ainda um contrato de R$ 50 milhões entre Vorcaro e Viviane Barci, esposa de Moraes, que seria pago por meio da transferência de cotas de duas aeronaves do banqueiro. Segundo o escritório de Barci, a proposta foi extinta com a liquidação do Banco Master.

Outras viagens e novas dúvidas

A reportagem também lembra que Flávio Bolsonaro já fez outras viagens em aviões ligados a empresários. Em abril de 2025, ele foi ao Rio de Janeiro com a esposa e duas filhas em aeronaves de Willer Tomaz, e, dias depois, embarcou para a Flórida em um avião registrado em nome de uma empresa dos donos da União Química.

No caso atual, Willer Tomaz afirmou que cabia à Prime You administrar a aeronave e organizar seu uso, dizendo ainda que só soube neste ano da participação de Vorcaro no negócio. Após isso, disse ter rompido o contrato e negado ter feito negócios com o banqueiro.