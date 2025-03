COAÇÃO: ÁGUAS DO RIO NAO CUMPRE A LEI

...

Coação tem aval do presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini Foto: Águas do Rio

.

Se você alugou uma casa ou uma loja, e o antigo inquilino deixou contas de água sem pagar, você não é o responsável por esse passivo. Pela lei, paga quem consumiu.

Mas atenção: fique atento, pois a ÁGUAS DO RIO NÃO RESPEITA A LEI: se o seu imóvel, ou a loja que você acabou de alugar, tiver contas vencidas de ex-inquilino, você será coagido a pagar.

Sim, funcionário da Águas do Rio vai até a sua residência, ou no seu estabelecimento comercial, com a seguinte instrução: "ou paga a conta do ex-inquilino ou cortamos a sua água".

Centenas de cidadãos e comerciantes do Rio são chantageados, diariamente pela concessionária de saneamento básico da cidade do Rio de Janeiro, cuja lisura do pleito tem sido muito questionada.

Não satisfeita em coagir consumidores, a concessionária Águas do Rio reajustou suas tarifas em mais de 100% acima da inflação (veja matéria do JB abaixo).

Além da ilegalidade do reajuste, a Águas do Rio está pedindo bilhões ao governo do Rio por "diferentes motivos" (veja matéria do JB abaixo).

Nessa quinta (13), um pequeno restaurante do Jardim Botânico foi COAGIDO por funcionários da Águas do Rio a pagar contas do ex-inquilino da loja.

O restaurante, para não ter seu serviço interrompido, teve de aceitar a COAÇÃO da empresa e assinou confissão de dívida por consumo de agua realizado há mais de 3 anos pelo ex-inquilino que abandonou o local.

O gerente da loja argumentou sobre a ilegalidade da ação do funcionário, e não houve outra solução que não fosse acatar a COAÇÃO.

Procurado pelo JB, o gerente Anderson (telefone nº 9 9509 9563), responsável pela área de corte de fornecimento de água da concessionária, atendeu nossa chamada mas não quis se pronunciar, desligando o telefone.

O consumidor não tem a quem recorrer.

Até quando o Ministério Publico e a justiça vão continuar permitindo que o consumidor, a população do Rio, continue sendo coagida por essa empresa?

A Águas do Rio é uma concessionária do grupo Aegea, empresa brasileira de capital aberto.



São acionistas da Águas do Rio os seguintes grupos empresariais:

Aegea Equipav (70,72%).

Fundo Soberano de Singapura (19,08%)

Itaúsa (10,20%).

Foto do momento que o funcionário da Águas do Rio, cumprindo ordens, praticava COAÇÃO contra um consumidor.



Funcionário da Águas do Rio ameaça cortar a água de um morador do Rio; a dívida era do inquilino anterior Foto do consumidor

