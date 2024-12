Agenersa autoriza aumentos de 9,83% a 14,28% para as tarifas de água e esgoto das quatro concessionárias do RJ; IPCA foi de 4,87%

...

14/12/2024

14/12/2024

O aumento das tarifas de água e esgoto na cidade do Rio e em vários municípios da Baixada e do interior fluminense foi oficializado nesta sexta-feira (13) com a publicação, no Diário Oficial do Poder Executivo, das deliberações da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, a Agenersa, autorizando os reajustes. As novas tarifas estão valendo desde o dia 1º de dezembro.



Os percentuais determinados não foram iguais para as quatro concessionárias que tiveram reajuste tarifário autorizado. O menor índice foi de 9,83%, para os consumidores da Águas do Rio I, e o maior, de 14,28%, para os usuários da Rio+Saneamento. Para os locais atendidos pela Iguá o aumento será de 11,49% e para os consumidores da Águas do Rio IV, 12,77%. Os reajustes foram mais do que o dobro da inflação do IPCA dos últimos 12 meses, que foi de 4,87%.



A Águas do Rio 1, contemplada com 9,83%, atende os bairros da Zona Sul da Capital e 19 municípios: Aperibé, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Casimiro de Abreu, Cordeiro, Duas Barras, Itaboraí, Itaocara, Magé, Maricá, Miracema, Rio Bonito, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São Sebastião do Alto, Saquarema e Tanguá, atendendo a uma população de aproximadamente 2,8 milhões de pessoas.



Já a Águas do Rio 4, teve reajuste de 12,77% para a área de concessão dos bairros do Centro e Zona Norte da Capital e os oito municípios da Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti), atendendo a uma população de aproximadamente 6,7 milhões de pessoas.



A Iguá Rio, que atende a região da Barra e Jacarepaguá na Capital, compreendendo os bairros da Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Anil, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e imediações. A concessionária também atua em Paty do Alferes e Miguel Pereira, no Centro Sul Fluminense, teve reajuste autorizado de 11,49%.



A Rio+Saneamento, que faz distribuição de água para 24 bairros da Zona Oeste da Capital vai aplicar reajuste de 14,28% para os usuários de Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar. A empresa também atende municípios da Baixada e do interior: Bom Jardim, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Natividade, Macuco, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, São Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras.