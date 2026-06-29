Brasil envia novo avião com bombeiros para ajudar vítimas de terremotos na Venezuela

Número de mortos já passou de 1.400

Publicado em 29/06/2026 às 08:47

Alterado em 29/06/2026 às 08:47

Equipe de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais que embarcou no quarto vôo de ajuda humanitária do Brasil para Venezuela para ajudar na busca de vítimas de terremoto Foto: Bombeiros SP/Divulgação

O Brasil enviou neste domingo (28) um quarto avião com ajuda humanitária para a Venezuela, que enfrenta uma grave tragédia após dois fortes terremotos seguidos. A aeronave decolou do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, levando reforço para as operações de socorro e resgate nas áreas mais atingidas.

Além da assistência humanitária, o voo transportou 35 bombeiros de São Paulo e Minas Gerais. Os profissionais seguiram para La Guaira, considerada o epicentro dos abalos e a região mais afetada pela destruição provocada pelos tremores.

Balanço da tragédia segue crescendo

Segundo o balanço mais recente das autoridades venezuelanas, o número de mortos chegou a 1.450. Entre as vítimas, dois são brasileiros, de acordo com o Itamaraty. O número de feridos já ultrapassa 3 mil pessoas e ainda pode aumentar com o avanço das buscas.

As equipes de resgate continuam procurando desaparecidos em meio aos desabamentos e à destruição deixados pelos abalos. A expectativa é de que o trabalho nas próximas horas ajude a dimensionar a real extensão da tragédia.

Terremotos causaram destruição em várias cidades

Os abalos tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala Richter e foram seguidos por cerca de 20 réplicas. A sequência sísmica provocou destruição e desabamentos em Caracas e em diversas outras cidades venezuelanas, ampliando os desafios para as equipes de emergência.

Com a situação ainda crítica, a ajuda internacional e o trabalho conjunto entre as equipes locais e estrangeiras se tornaram fundamentais para localizar sobreviventes e atender os feridos. O envio brasileiro reforça esse esforço em meio a um cenário de emergência humanitária. (com informações da Agência Brasil)