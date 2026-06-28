Terremotos na Venezuela deixam 1.450 mortos e mobilizam ajuda internacional

Equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes após os tremores que devastaram a Venezuela

Publicado em 28/06/2026 às 16:05

Alterado em 28/06/2026 às 17:29

Pessoas buscam por vítimas entre os escombros de um prédio que desabou após terremotos em Caracas Foto: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Os terremotos registrados na última semana na Venezuela deixaram 1.450 mortos e 3.150 feridos, segundo o último balanço divulgado. O número de vítimas segue em atualização à medida que as equipes de resgate conseguem avançar pelas áreas mais atingidas.

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez. As buscas se concentram especialmente em La Guaira, cidade costeira mais afetada pelos tremores, onde 33 pessoas foram resgatadas neste fim de semana. Apesar disso, milhares de pessoas ainda estão desaparecidas.

Força-tarefa internacional atua nas buscas

Mais de 1.600 socorristas estrangeiros estão no país para apoiar famílias, voluntários e equipes locais nas operações de busca e resgate. A mobilização internacional tenta acelerar a localização de sobreviventes e ampliar o atendimento às vítimas.

Entre os reforços enviados, o Brasil iniciou neste sábado (27) uma operação humanitária coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A missão integra uma força-tarefa internacional voltada ao apoio nas buscas.

Equipe brasileira leva materiais e equipamentos

O Brasil enviou cerca de 10 toneladas de materiais e equipamentos, uma caminhonete, 37 bombeiros militares e quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As equipes brasileiras estão instaladas em uma base improvisada na região de Los Corales, onde prestam apoio ao governo local.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mais de 10 mil mortes podem ter ocorrido em razão dos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5. Caso a estimativa se confirme, o desastre entrará para a lista dos mais mortíferos da América Latina no último século.