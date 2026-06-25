Itamaraty atua na Venezuela para proteger brasileiros após terremoto

Brasil acompanha os impactos dos fortes tremores e diz não haver registro de brasileiros feridos

Publicado em 25/06/2026 às 07:01

Alterado em 25/06/2026 às 10:08

O Ministério das Relações Exteriores informou que está monitorando a situação dos terremotos que atingiram a Venezuela nessa quarta-feira (24). Até a publicação do comunicado, por volta das 22h, não havia notícias de brasileiros atingidos pelos tremores.

Terremotos fortes atingem a Venezuela

O governo brasileiro afirmou ter tomado conhecimento dos fortes tremores de terra, de mais de 7 pontos na escala Richter, sentidos também em países vizinhos, como o Brasil. Além de lamentar os impactos, o Itamaraty declarou solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela e desejou pronta recuperação aos feridos.

Segundo o USGS, um dos abalos teve magnitude preliminar de 7,5. Cerca de 40 segundos antes, um segundo terremoto, de magnitude 7,2, já havia atingido a região. O tremor foi registrado a 23 quilômetros a noroeste de Yumare e a 24 quilômetros de San Felipe, área que concentra importantes refinarias de petróleo do país.

Destruição, alerta de tsunami e resposta do governo

O terremoto provocou o desabamento de edifícios em Caracas e causou prejuízos à infraestrutura, levando parte da população a buscar áreas mais seguras. Os Centros de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos chegaram a emitir um aviso para áreas costeiras próximas ao epicentro, mas o alerta foi cancelado pouco depois.

Diante do risco de desabamentos, a Venezuela mobilizou forças de segurança em todo o país. O governo também autorizou a interrupção do fornecimento de gás em alguns edifícios como medida preventiva, enquanto equipes técnicas avaliam as estruturas danificadas. Em entrevista à televisão estatal, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, confirmou que casas e prédios ruíram na capital.

Autoridades ainda avaliam os impactos

O USGS alertou que o tremor tem potencial para provocar grande número de vítimas e danos extensos, com estimativa preliminar de possíveis mortes entre 10 mil e 100 mil pessoas. Até o momento, porém, as autoridades venezuelanas não divulgaram números oficiais de mortos ou feridos.