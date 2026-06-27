MUNDO
Imagens de satélite mostram a devastação na Venezuela no rastro do terremoto
Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 27/06/2026 às 07:09
Alterado em 27/06/2026 às 08:48
Na tarde de 24 de junho, a Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos muito próximos em localização, intensidade e tempo, separados por apenas 39 segundos. O fenómeno, conhecido como doblete sísmico, aumentou de forma significativa o impacto da tragédia e agravou a destruição em várias regiões do país.
Com magnitudes superiores a 7 graus na escala Richter, os tremores derrubaram edifícios de apartamentos, casas, pavilhões e outras estruturas. A dimensão dos colapsos fez com que as estimativas iniciais apontassem para dezenas de milhares de mortos, enquanto a contagem oficial já se aproximava de mil vítimas e havia mais de 50 mil desaparecidos.
Buscas por sobreviventes e ajuda internacional
A chegada de ajuda internacional começou a aliviar a emergência, mas a prioridade continua a ser encontrar sobreviventes entre os escombros. A quantidade de edifícios destruídos tornou a operação de resgate ainda mais urgente e complexa, exigindo esforços rápidos das equipas no terreno.
O desespero da população também levou as redes sociais a serem usadas como ferramenta para indicar locais onde ainda podem existir sobreviventes. Em paralelo, surgiram relatos de saques na zona, refletindo a tensão social e o agravamento da crise humanitária após a catástrofe.
La Guaira e outras cidades mais afetadas
As imagens de satélite deixam clara a escala da destruição, mostrando avenidas transformadas em montes de tijolo, pedra e cimento no lugar de edifícios inteiros. Entre as áreas mais afetadas está La Guaira, além de Caraballeda, que também sofreu desabamentos, mortes e desaparecimentos em grande número.
A Euronews continuará a acompanhar a situação na Venezuela, incluindo a evolução das buscas, o número de mortos, desaparecidos e sobreviventes, e os efeitos de uma das maiores catástrofes naturais recentes no país.