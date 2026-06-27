Imagens de satélite mostram a devastação na Venezuela no rastro do terremoto

Sismos de grande intensidade atingiram o país em sequência e provocaram colapso de prédios, mortes, desaparecimentos e corrida por sobreviventes

Publicado em 27/06/2026 às 07:09

Alterado em 27/06/2026 às 08:48

Na tarde de 24 de junho, a Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos muito próximos em localização, intensidade e tempo, separados por apenas 39 segundos. O fenómeno, conhecido como doblete sísmico, aumentou de forma significativa o impacto da tragédia e agravou a destruição em várias regiões do país.

Com magnitudes superiores a 7 graus na escala Richter, os tremores derrubaram edifícios de apartamentos, casas, pavilhões e outras estruturas. A dimensão dos colapsos fez com que as estimativas iniciais apontassem para dezenas de milhares de mortos, enquanto a contagem oficial já se aproximava de mil vítimas e havia mais de 50 mil desaparecidos.

Buscas por sobreviventes e ajuda internacional

A chegada de ajuda internacional começou a aliviar a emergência, mas a prioridade continua a ser encontrar sobreviventes entre os escombros. A quantidade de edifícios destruídos tornou a operação de resgate ainda mais urgente e complexa, exigindo esforços rápidos das equipas no terreno.

O desespero da população também levou as redes sociais a serem usadas como ferramenta para indicar locais onde ainda podem existir sobreviventes. Em paralelo, surgiram relatos de saques na zona, refletindo a tensão social e o agravamento da crise humanitária após a catástrofe.

La Guaira e outras cidades mais afetadas

As imagens de satélite deixam clara a escala da destruição, mostrando avenidas transformadas em montes de tijolo, pedra e cimento no lugar de edifícios inteiros. Entre as áreas mais afetadas está La Guaira, além de Caraballeda, que também sofreu desabamentos, mortes e desaparecimentos em grande número.

A Euronews continuará a acompanhar a situação na Venezuela, incluindo a evolução das buscas, o número de mortos, desaparecidos e sobreviventes, e os efeitos de uma das maiores catástrofes naturais recentes no país.