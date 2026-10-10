Trump diz que Ucrânia precisa de novo líder, e responsabiliza Zelensky por dificultar cessar-fogo com a Rússia

...

Publicado em 10/10/2026 às 19:22

Alterado em 10/10/2026 às 19:22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (10) que a Ucrânia precisa de um novo governante e culpou Volodymyr Zelensky pelas dificuldades nas negociações para um cessar-fogo com a Rússia. As declarações foram dadas antes de embarcar para o Tennessee e ocorreram após críticas do líder ucraniano a um acordo entre Washington e Moscou para o comércio de óleo diesel.

Segundo Trump, Zelensky não consegue fechar entendimentos e estaria criando obstáculos para uma solução diplomática. O republicano disse ainda que a Ucrânia deveria suspender os ataques contra refinarias russas, reforçando a pressão sobre Kiev em meio ao impasse da guerra.

Críticas de Zelensky ao acordo com Moscou

Na sexta-feira (9), Zelensky classificou como “indigna”, “fraca” e “desonesta” a decisão dos EUA de retomar a compra de diesel da Rússia. Para o presidente ucraniano, a medida representaria um gesto favorável a Vladimir Putin, que completou 74 anos em 7 de outubro.

Já neste sábado, Zelensky afirmou que os novos ataques russos contra Zaporizhzhia, que deixaram 20 mortos, incluindo três crianças, seriam um “agradecimento” pela revogação das sanções à exportação de diesel. A reação ampliou o atrito diplomático entre Washington e Kiev.

Mandato, eleições e lei marcial

Esta não é a primeira vez que Trump defende a realização de eleições na Ucrânia. O presidente americano já havia insinuado anteriormente que não haveria mais democracia no país e sugerido a substituição de Zelensky no poder.

Eleito em 2019 para um mandato de cinco anos, Zelensky teria o período encerrado em 2024. No entanto, a legislação ucraniana proíbe eleições durante a lei marcial, em vigor desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, o que mantém o quadro político travado no país.