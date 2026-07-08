Trump admite que guerra na Ucrânia está longe do fim e promete mísseis a Zelensky

Para evitar ataques russos, EUA irão oferecer pacote de segurança a Kiev

Publicado em 08/07/2026 às 12:39

Alterado em 08/07/2026 às 12:39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não tem um prazo para o fim da guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo em que autorizou Kiev a produzir o avançado sistema de mísseis Patriot.

"Um passarinho me contou que vamos discutir a concessão à Ucrânia do direito de produzir mísseis Patriot", afirmou o americano ao lado de seu homólogo Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira (8), em Ancara.

"Vamos mostrar como eles são fabricados, para que não reclamem que não estamos fornecendo o suficiente", acrescentou Trump à margem da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Turquia.

Após conversar com o líder ucraniano, o republicano também anunciou que os EUA "irão trabalhar em um pacote de segurança para Kiev" a fim de evitar novas ofensivas russas.

Na visão do chefe de Estado de Washington, ainda que os ataques da Ucrânia contra a Rússia sejam "uma escalada", eles podem "contribuir para o fim do conflito", que completou quatro anos em fevereiro.

"[O presidente russo Vladimir] Putin é uma pessoa difícil, mas Zelensky também é", avaliou Trump, reforçando que, apesar disso, "houve muitos progressos" nas negociações de cessar-fogo.

O líder americano, que "conversa com Putin com frequência", afirmou que o mandatário de Moscou quer se reunir com o chefe de Kiev na capital russa.

"Você iria a Moscou?", perguntou Trump a Zelensky, que ironizou: "É difícil. Há muitos drones ucranianos lá".

Ao final do encontro bilateral com o presidente dos EUA, Zelensky, que já propôs negociações presenciais com Putin em outros momentos, disse reconhecer "o apoio americano" e sabe que "Trump fará o possível para colocar fim à guerra". (com Ansa)

