Trump se reúne com Zelensky e promete encerrar guerra na Ucrânia

Ex-presidente dos EUA disse ter relacionamento sólido com Putin

Publicado em 28/09/2024 às 10:03

Alterado em 28/09/2024 às 10:03

Trump e Zelensky se reuniram na Trump Tower, em Nova York Foto: Ansa/Getty Images via AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta sexta-feira (27) com o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, na Trump Tower em Nova York.

No primeiro encontro presencial entre os dois desde 2019, o magnata prometeu trabalhar com Kiev e Moscou para encerrar a guerra deflagrada pela Rússia há mais de dois anos, enquanto que Zelensky ressaltou que ambos têm a mesma opinião sobre o conflito.

"Temos uma visão comum de que a guerra na Ucrânia deve ser interrompida", declarou o líder ucraniano.



Por sua vez, Trump aproveitou para elogiar Zelensky, mas enfatizou que tem um relacionamento sólido com o presidente russo, Vladimir Putin.



"Temos um relacionamento muito bom [com Zelensky] e eu também tenho um relacionamento muito bom, como vocês sabem, com o presidente Putin", afirmou o republicano.



"E acho que se vencermos, vamos resolver isso muito rapidamente", acrescentou, fazendo referência às eleições presidenciais nos Estados Unidos no próximo dia 5 de novembro.



Em visita a Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU, Zelensky se encontra com Trump após ter recebido o apoio do atual presidente norte-americano, o democrata Joe Biden. (com Ansa)