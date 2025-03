Desastre do encontro entre Trump e Zelensky, na Casa Branca, deixou a Ucrânia exposta na guerra contra a Rússia

Após as negociações, Trump instruiu dois assessores importantes a dizer a Zelenskiy que era hora de sair, mesmo quando os atendentes se preparavam para servir o almoço às delegações, de acordo com um funcionário da Casa Branca

Publicado em 01/03/2025 às 05:59

Alterado em 01/03/2025 às 07:59

Trump, Zelensky e Vance no Salão Oval da Casa Branca: cizânia Foto: Reuters/Brian Snyder

O encontro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, com Donald Trump terminou em desastre nessa sexta-feira, depois que os dois líderes se enfrentaram em uma troca extraordinária diante da mídia mundial na Casa Branca sobre a guerra com a Rússia.



Zelenskiy viu a reunião no Salão Oval como uma oportunidade de convencer os Estados Unidos a não ficar do lado do presidente russo, Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia há três anos.

Em vez disso, o presidente dos EUA, Trump, e o vice-presidente, JD Vance, atacaram Zelenskiy, dizendo que ele mostrou desrespeito, levando as relações com o aliado de guerra mais importante de Kiev a um novo patamar. O líder ucraniano foi instruído a sair, disse uma autoridade dos EUA.



Um acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos para desenvolver conjuntamente os ricos recursos naturais da Ucrânia, que Kiev e seus aliados europeus esperavam que inaugurasse melhores relações, não foi assinado e ficou no limbo.



Os líderes europeus saíram em defesa de Zelenskiy. O candidato a chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que "nunca devemos confundir agressor e vítima nesta guerra terrível".

Zelenskiy conversou por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e o presidente do Conselho da UE, Antonio Costa, disse à Reuters uma autoridade da delegação ucraniana em Washington.



A Grã-Bretanha deve sediar uma reunião dos líderes europeus e Zelenskiy nesse domingo (2) para discutir um backstop de segurança para qualquer acordo de paz entre Moscou e Kiev.



Trump deu uma guinada em direção à Rússia desde que assumiu a presidência, chocando aliados tradicionais na Europa,e deixando a Ucrânia cada vez mais vulnerável. A explosão dessa sexta-feira (28) foi a exibição mais pública dessa mudança.



A reunião já tensa explodiu quando Vance enfatizou a necessidade de diplomacia para resolver o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Zelenskiy, de braços cruzados, respondeu que Putin não era confiável e observou que Vance nunca havia visitado a Ucrânia.

"De que tipo de diplomacia você está falando, JD?" - Zelenskiy perguntou depois de relatar os esforços diplomáticos fracassados com a Rússia.



"Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição de seu país", retrucou Vance.

Zelenskiy desafiou abertamente Trump por sua abordagem mais suave em relação a Putin, instando-o a "não fazer concessões com um assassino".



Trump, cuja equipe disse que ele e Vance estavam "defendendo os americanos", rapidamente foi ao Truth Social após a reunião para acusar Zelenskiy de desrespeitar os Estados Unidos.



"Determinei que o presidente Zelenskyy não está pronto para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos", escreveu ele, usando uma grafia alternativa do nome do líder. "Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz."



Mais tarde, Trump disse a repórteres ao deixar a Casa Branca para um fim de semana em sua casa na Flórida que Zelenskiy precisa perceber que está perdendo a guerra.



"O que ele tem a dizer é: 'Eu quero fazer as pazes'. Ele não precisa ficar lá e dizer 'Putin isso, Putin aquilo', todas as coisas negativas. Ele tem que dizer: 'Eu quero fazer as pazes'. Não quero mais travar uma guerra", disse Trump.



Zelenskiy, questionado durante uma entrevista à Fox News se seu relacionamento com Trump poderia ser salvo após a erupção, disse: "Sim, claro", e pareceu expressar algum arrependimento, acrescentando: "Sinto muito por isso".



O chefe das forças armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, postou um comunicado no Telegram afirmando que suas tropas estavam ao lado de Zelenskiy e que a força da Ucrânia estava em sua unidade.



Ucranianos ansiosos que seguem de longe se reuniram em grande parte em torno de seu líder, mas se preocuparam com as perspectivas de fluxos contínuos de ajuda militar dos EUA dos quais o país depende.



No Congresso, a reação do Partido Republicano de Trump foi mista, enquanto os democratas criticaram sua forma de lidar com a reunião.



O líder ucraniano conduziu a reunião em seu inglês não nativo e, à medida que avançava, foi abafado por Trump e Vance.



"Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Conosco, você começa a ter cartas", disse Trump.

"Não estou jogando cartas, estou falando muito sério, Sr. Presidente", disse Zelenskiy.



"Você está jogando cartas. Você está jogando com a vida de milhões de pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial", continuou o presidente dos EUA.



O ex-presidente russo Dmitry Medvedev pareceu se divertir com o espetáculo, escrevendo no Telegram que o líder ucraniano havia recebido uma "repreensão brutal".



SAÍDA ANTECIPADA

Após as negociações, Trump instruiu dois assessores importantes a dizer a Zelenskiy que era hora de sair, mesmo quando os atendentes se preparavam para servir o almoço às delegações, de acordo com um funcionário da Casa Branca.



Os ucranianos foram instruídos a partir, apesar de seu desejo de continuar as negociações, acrescentou o funcionário.



A queda significou que a Ucrânia e os Estados Unidos não assinaram um acordo de minerais muito alardeado que Kiev esperava que estimulasse Trump a apoiar o esforço de guerra da Ucrânia e potencialmente ganhar o apoio dos republicanos no Congresso para uma nova rodada de ajuda.



Trump não está interessado em revisitar o acordo de minerais no momento, disse um alto funcionário da Casa Branca à Reuters na noite de sexta-feira.



O confronto também minou os esforços dos líderes europeus para convencer Trump a fornecer garantias de segurança para a Ucrânia, mesmo que ele tenha se recusado a enviar soldados dos EUA para solo ucraniano para manter a paz. Tais garantias são vistas como cruciais para dissuadir a Rússia de futuras agressões.



Em vez disso, Trump ameaçou retirar o apoio dos EUA à Ucrânia.



"Ou você vai fazer um acordo, ou estamos fora, e se estivermos fora, você vai lutar. Não acho que vai ser bonito", disse Trump a Zelenskiy.



"Assim que assinarmos esse acordo, você estará em uma posição muito melhor. Mas você não está agindo de forma alguma grata, e isso não é uma coisa legal. Eu vou ser honesto. Isso não é uma coisa legal."



Trump enfatizou que Putin quer fazer um acordo.



Vance também interveio dizendo que foi desrespeitoso da parte de Zelenskiy vir ao Salão Oval para litigar sua posição, um ponto com o qual Trump concordou.



"Você não disse obrigado", disse Vance. Zelenskiy, levantando a voz, respondeu: "Eu disse muitas vezes obrigado ao povo americano".



Zelenskiy, que ganhou bilhões de dólares em armamento dos EUA e apoio moral do governo Biden, está enfrentando uma atitude totalmente diferente de Trump. Trump quer encerrar rapidamente a guerra de três anos, melhorar os laços com a Rússia e recuperar o dinheiro gasto para apoiar a Ucrânia.



"Espero ser lembrado como um pacificador", disse Trump.



Mais cedo, Trump disse a Zelenskiy que seus soldados foram incrivelmente corajosos e que os Estados Unidos querem ver o fim dos combates e o dinheiro colocado em "diferentes tipos de uso, como a reconstrução".



A Ucrânia expandiu rapidamente sua produção da indústria de defesa, mas continua fortemente dependente de assistência militar estrangeira, ao mesmo tempo em que luta para reabastecer a mão de obra enquanto luta contra um inimigo muito maior.



Embora a Ucrânia tenha repelido a invasão da Rússia pelos arredores de Kiev e recapturado faixas de território em 2022, a Rússia ainda controla cerca de um quinto da Ucrânia e vem lentamente ganhando terreno desde uma contraofensiva ucraniana fracassada em 2023.



As tropas de Kiev detêm um pedaço de terra na região ocidental de Kursk, na Rússia, após uma incursão em 2024.



Trump se envolveu em uma disputa de longa distância com Zelenskiy nas últimas semanas, criticando sua forma de lidar com a guerra, chamando-o de "ditador" e instando-o a concordar com o acordo de minerais. Posteriormente, ele se distanciou da observação do "ditador".