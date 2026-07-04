Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 2.645

Governo atualiza balanço da tragédia e informa milhares de feridos, resgatados e desabrigados após os tremores de junho

Publicado em 04/07/2026 às 11:55

Alterado em 04/07/2026 às 14:13

O número oficial de mortos em decorrência dos dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho chegou a 2.645 pessoas, segundo o Ministério das Comunicações. O governo informou ainda que 12.666 pessoas ficaram feridas e que 6.462 foram resgatadas com vida.

As autoridades também afirmam que 86 mil famílias receberam assistência e que mais de 15 mil pessoas podem ter ficado sem moradia. Já estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam para cerca de 50 mil desaparecidos, número superior ao divulgado pelo governo.

Impacto dos tremores

A principal área atingida foi La Guaira, além de outras regiões do país. Os dois terremotos tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5 e ocorreram com menos de um minuto de intervalo entre um e outro, provocando ampla destruição e forte mobilização das equipes de emergência.

Depois dos abalos iniciais, foram registradas 20 réplicas. O cenário agravou a situação das áreas afetadas e aumentou a necessidade de busca por sobreviventes, atendimento médico e distribuição de suprimentos básicos.

Ajuda internacional à Venezuela

Diante da gravidade da tragédia, vários países enviaram apoio humanitário para a Venezuela. Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido e outras nações encaminharam equipes de resgate, medicamentos, alimentos e equipamentos para auxiliar nas operações de socorro.

A resposta internacional busca reforçar o atendimento às vítimas e acelerar a assistência às comunidades atingidas pelos terremotos. A expectativa é de que a ajuda contribua para ampliar o resgate, reduzir os impactos imediatos e apoiar a recuperação das áreas devastadas.