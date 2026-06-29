774 prédios ruíram. Terremotos na Venezuela deixam rastro de destruição e milhares de desaparecidos

Duplo tremor provocou colapso de prédios, danos em hospitais e estradas, além de elevar a preocupação com mortos e desaparecidos

Publicado em 29/06/2026 às 12:28

Alterado em 29/06/2026 às 12:28

O duplo terremoto que atingiu a Venezuela na última semana provocou o colapso de 774 edifícios em diferentes regiões do país, segundo informações apresentadas pelo presidente do Congresso venezuelano, Jorge Rodríguez. Desse total, 189 prédios foram totalmente derrubados e outros 585 ficaram parcialmente comprometidos.

Ao todo, o governo venezuelano contabiliza 2,5 mil estruturas danificadas. Entre os imóveis e equipamentos afetados estão 38 hospitais, 44 centros comerciais e cerca de 1,6 mil estradas, pontes e outras infraestruturas, ampliando o impacto da tragédia no país vizinho ao Brasil.

Avaliação de risco das estruturas afetadas

A presidente do país, Delcy Rodríguez, anunciou a criação de uma comissão para analisar as condições de infraestrutura e habitação nas áreas atingidas. A medida busca identificar quais construções representam risco real de desabamento, já que nem sempre os sinais externos correspondem aos danos estruturais internos.

A expectativa é que a comissão técnica classifique cada edifício, ponte ou rodovia em três níveis de risco: vermelho, amarelo e verde. As estruturas vermelhas serão consideradas de alto risco de colapso, as amarelas indicarão risco médio e as verdes serão apontadas como seguras.

Mortos, feridos e buscas por desaparecidos

Na atualização mais recente do governo de Caracas, divulgada nesta segunda-feira (29), os terremotos deixaram 1,5 mil mortos e 3.150 feridos. Mesmo assim, os números ainda podem crescer, já que a ONU estima que quase 50 mil pessoas continuam desaparecidas na Venezuela.

As operações de resgate mobilizam 25 mil socorristas, entre eles 2,6 mil profissionais estrangeiros. Até agora, 33 pessoas foram retiradas com vida dos escombros, enquanto equipes seguem trabalhando em meio à destruição e à incerteza sobre o total de vítimas.

Magnitude dos tremores e ajuda internacional

Os abalos sísmicos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, ocorreram na quarta-feira (24) passada e causaram destruição em Caracas e em outras cidades, especialmente na província de La Guaira. A força dos tremores derrubou construções e comprometeu parte importante da infraestrutura local.

Entre os socorristas há brasileiros, e o Brasil já enviou quatro aviões com ajuda humanitária ao país vizinho. A mobilização internacional busca apoiar os trabalhos de resgate, atendimento às vítimas e reconstrução das áreas mais afetadas. (com informações de Lucas Pordeus León, da Agência Brasil)