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Keiko Fujimori vence eleição presidencial no Peru
Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 24/06/2026 às 09:09
Alterado em 24/06/2026 às 12:12
Com 99,9% das urnas apuradas, Keiko Fujimori, do Fuerza Popular, foi declarada vencedora da eleição presidencial no Peru. A candidata alcançou 9.206.241 votos, o equivalente a 50,11%, contra 9.162.855 votos de Roberto Sánchez, que somou 49,88%.
Segundo a atualização divulgada às 2h desta quarta-feira (24), restam cerca de 40 mil votos para serem apurados pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE). Mesmo assim, a diferença já é considerada irreversível e não permite mais uma virada do adversário de esquerda.
Disputa apertada marcou a apuração
O segundo turno foi marcado por uma contagem longa e muito equilibrada, feita majoritariamente com cédulas de papel. Durante os 17 dias de apuração, a diferença entre os dois candidatos chegou a ficar praticamente empatada em números absolutos, com alternância na liderança.
Em alguns momentos, Roberto Sánchez chegou a assumir a frente, mas acabou superado por Fujimori na reta final da contagem. A disputa acirrada reforçou a polarização da campanha e manteve o resultado em aberto até quase o fim da apuração.
Contestação do resultado
Na terça-feira (23), Roberto Sánchez, candidato da esquerda peruana pelo partido Juntos por el Perú, afirmou que não reconheceria o resultado do segundo turno. Ele alegou que haveria fraude em andamento, com manipulação de votos, e acionou a Justiça para tentar anular votos registrados no exterior.
Apesar da contestação, a contagem oficial consolidou a vantagem de Keiko Fujimori, que agora assume a liderança política do país em meio a um cenário de forte divisão eleitoral.
Vitória histórica para Keiko Fujimori
Conservadora e filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que governou o Peru entre 1990 e 2000, Keiko faz história ao se tornar a primeira mulher eleita presidente do país por voto direto. Esta foi a quarta tentativa dela em eleições presidenciais, após derrotas nas três disputas anteriores.
Com a vitória, Keiko Fujimori será a nona presidente do Peru em 10 anos, em um período marcado por instabilidade política e sucessivas trocas de comando no governo.