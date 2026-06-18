Keiko Fujimori lidera apuração e se aproxima da Presidência do Peru

A candidata de direita manteve vantagem estreita na reta final da apuração e pode se tornar a primeira mulher eleita diretamente presidente do país

Publicado em 18/06/2026 às 17:42

Alterado em 18/06/2026 às 17:43

Keiko Fujimori seguia, nesta quinta-feira (18), muito perto de conquistar a Presidência do Peru, em uma disputa decidida por margem mínima. Com 99,38% dos votos válidos apurados, a candidata de direita tinha 50,11% contra 49,89% do rival de esquerda, Roberto Sánchez.

A vantagem de Fujimori era de 39.115 votos, enquanto cerca de 140 mil votos ainda precisavam ser analisados. Grande parte desse material vinha de Lima e de peruanos no exterior, locais onde ela costuma ter melhor desempenho eleitoral.

Contestação e tensão política

Diante do cenário apertado, o partido de Roberto Sánchez alegou irregularidades na apuração e entrou com recursos judiciais para tentar anular votos favoráveis à candidata. A legenda também convocou protestos em Lima para a sexta-feira, ampliando a tensão política no país.

As reclamações ocorrem enquanto a revisão e a recontagem dos votos contestados continuam sob responsabilidade da autoridade eleitoral. Apesar da pressão, analistas apontam que a tendência favorece Fujimori, especialmente pelos votos ainda pendentes em áreas onde ela tem vantagem.

Observação internacional e possível feito histórico

Missões de observação da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia disseram que a votação transcorreu normalmente. As entidades pediram que os candidatos e a população aguardem o resultado oficial antes de qualquer conclusão.

Se confirmar a liderança, Keiko Fujimori poderá se tornar a primeira mulher eleita diretamente presidente do Peru. Esta é a quarta tentativa da filha do ex-presidente Alberto Fujimori de chegar ao cargo, depois de derrotas em disputas anteriores, inclusive em 2021, quando perdeu para Pedro Castillo por uma diferença apertada.