Keiko Fujimori volta à frente na apuração apertada no Peru

A contagem dos votos da eleição presidencial no Peru voltou a mudar o cenário e colocou Keiko Fujimori à frente de Roberto Sánchez Palomino por uma diferença mínima de 561 votos. Com 98,2% das urnas apuradas, a candidata de direita somava 9.032.632 votos, contra 9.032.092 do adversário, em uma disputa marcada por sucessivas reviravoltas.

O avanço de Fujimori foi impulsionado pela finalização da contagem dos votos do exterior, onde ela obteve ampla vantagem. Mesmo assim, a definição oficial do pleito ainda pode demorar, já que 1,4 mil atas eleitorais seguem sob observação e devem passar por recontagem no Jurado Nacional Eleitoral.

Resultado definitivo ainda depende de revisão

Embora faltem poucas atas para a conclusão da apuração regular, o resultado final só deve ser divulgado em julho. O processo inclui documentos questionados por diferentes razões, o que mantém a eleição em suspense e reforça a expectativa de novas análises do sistema eleitoral peruano.

Segundo especialistas, a maioria das atas observadas vem da região de Lima, área onde Fujimori costuma ter melhor desempenho. Isso aumenta a percepção de que a candidata pode confirmar a vitória, ainda que a margem siga extremamente apertada.

País vive polarização e crise institucional

A disputa entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez expõe a divisão política, territorial e social do Peru. De um lado, Fujimori simboliza a continuidade de políticas liberais e privatizantes; de outro, Sánchez defende uma refundação do Estado peruano e representa setores que pedem mudanças mais profundas.

O vencedor assumirá como nono presidente do Peru em dez anos, período marcado por forte instabilidade, com duas renúncias e quatro presidentes destituídos pelo Parlamento. O cenário ajuda a explicar por que a eleição se tornou uma das mais acirradas e simbólicas dos últimos anos.

Quem são os candidatos

Keiko Fujimori é filha do ex-ditador Alberto Fujimori e já perdeu as três últimas eleições presidenciais em segundo turno. Roberto Sánchez, por sua vez, é aliado do ex-presidente Pedro Castillo, destituído e preso após tentar dissolver o Parlamento em uma crise que aprofundou as tensões políticas no país.

Sánchez, que é deputado pelo partido Todos pelo Peru e foi ministro de Castillo, esteve com o ex-presidente no presídio de Barbadillo após votar em Lima, aguardando a divulgação dos primeiros resultados parciais. A eleição continua sendo acompanhada com atenção dentro e fora do Peru devido ao seu impacto político e institucional.