Flamengo goleia o Vasco por 4 a 1 e amplia vantagem na liderança

O Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1 nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação ofensiva e eficiente, o time rubro-negro chegou aos 73 pontos e aumentou sua vantagem na ponta da tabela.

Pedro foi um dos destaques da partida ao marcar duas vezes no primeiro tempo. Samuel Lino completou o placar com dois gols na etapa final, em uma atuação que consolidou o domínio flamenguista no clássico.

Primeiro tempo teve resposta rápida do Vasco, mas Pedro decidiu

O Flamengo começou pressionando a saída de bola e abriu o placar aos nove minutos, quando Varela cruzou da direita e Pedro cabeceou com força para fazer 1 a 0. O Vasco empatou aos 14, com Lescano finalizando após jogada construída por Cuiabano e Brenner.

Depois do empate, o jogo seguiu movimentado, com chances para os dois lados. Aos 40 minutos, Pedro apareceu novamente no lance do segundo gol: ele recebeu na entrada da área, participou da jogada com Samuel Lino e aproveitou o rebote para marcar o 2 a 1.

Samuel Lino fecha a goleada e mantém fase artilheira

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo manteve a postura ofensiva e ampliou logo aos sete minutos. Arrascaeta acionou Varela, a defesa cortou a primeira tentativa e a sobra ficou com Samuel Lino, que bateu colocado para fazer o terceiro gol.

Na reta final, o Vasco tentou pressionar, mas o Flamengo seguiu mais perigoso. Aos 39 minutos, Léo Ortiz arrancou desde o campo de defesa, levou até a área e acertou o travessão. No rebote, Samuel Lino bateu de primeira e fechou a goleada por 4 a 1.

Marcas individuais e sequência impressionante do Flamengo

Com os dois gols no clássico, Samuel Lino chegou a 20 tentos pelo Flamengo, sendo 16 apenas em 2026. O atacante soma 57 jogos na temporada e 34 participações diretas em gols, além de liderar o time em assistências no ano, com 18 passes decisivos.

Pedro também alcançou números expressivos: o camisa 9 chegou ao gol de número 180 com a camisa do Flamengo e já soma 28 gols em 2026. O resultado reforça a boa fase da equipe, que mantém invencibilidade diante do Vasco há mais de três anos e não perde para o rival pelo Brasileirão há 11 anos. (reportagem ampliada com informações da assessoria de Comunicação do Flamengo)