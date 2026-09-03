ESPORTES
Flamengo vence o Mirassol e encosta na liderança do Brasileirão
Por ESPORTES JB
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Publicado em 02/09/2026 às 21:40
Alterado em 03/09/2026 às 08:26
O Flamengo deu mais um passo importante no Brasileirão ao vencer o Mirassol por 2 a 0, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, em jogo atrasado da quarta rodada. Com o resultado, o time chegou aos 51 pontos e ficou a apenas um ponto do líder Palmeiras, reforçando a disputa pelo topo da tabela.
Primeiro tempo com domínio rubro-negro
A equipe de Leonardo Jardim começou a partida valorizando a posse de bola e buscando o ataque com trocas de passes. A superioridade se transformou em gol com Carrascal, que aproveitou jogada construída por Pulgar, Samuel Lino e Pedro para colocar o Flamengo em vantagem. Pouco depois, o atacante colombiano voltou a aparecer, desta vez cruzando para Lucas Paquetá marcar de cabeça o segundo antes do intervalo.
Alterações, controle e vitória importante
No segundo tempo, o Flamengo perdeu Pulgar e Evertton Araújo por questões físicas, mas manteve o controle da partida. Arrascaeta entrou no intervalo, Paquetá passou a atuar mais recuado e o time seguiu ocupando o campo ofensivo, embora em ritmo mais cadenciado. O Mirassol até tentou reagir, mas encontrou dificuldade para ameaçar Rossi com força.
Nos minutos finais, o time visitante se lançou mais ao ataque, porém o Rubro-Negro soube administrar a vantagem e confirmou uma vitória muito valiosa. Além de encostar na liderança, o Flamengo ganhou confiança para a reta final da competição, já que ainda terá confronto direto com o Palmeiras no segundo turno.