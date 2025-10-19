ESPORTES
Flamengo se impõe no Maracanã, vence o Palmeiras e segue na briga pelo título do Brasileirão
Rômulo Paranhos
19/10/2025 às 18:18
19/10/2025 às 18:44
Por Rômulo Paranhos - Deu Mengão na chamada “final antecipada” do Brasileirão! Com as equipes brigando ponto a ponto pelo título, o Flamengo se impôs dentro de casa e venceu o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada da competição nacional. Arrascaeta, Jorginho e Pedro balançaram as redes para o Rubro-Negro, que agora também soma 61 pontos, a mesma pontuação do Alviverde, que segue na liderança por ter apenas uma vitória a mais no campeonato.
O jogo
Como não poderia deixar de ser, a partida começou com os nervos à flor da pele no Maracanã, com muitas paralisações por conta de reclamações. Passados os minutos iniciais, o Mengão inaugurou o placar com nove minutos para delírio da Nação. Rossi cobra falta rápido nos pés de Pedro, que fez o pivô em cima de Bruno Fuchs, e lançou em profundidade para Arrascaeta. O camisa 10 saiu cara a cara com Carlos Miguel e bateu no canto para fazer 1 a 0. Foi o 20º gol do uruguaio em 51 jogos nesta temporada.
Quando o Flamengo estava com um homem a menos, o Palmeiras deixou tudo igual com Vitor Roque: 1 a 1. Vale destacar que Léo Ortiz precisou sair por causa de dores no tornozelo direito e o árbitro ainda não tinha autorizado a entrada de Danilo, seu substituto.
Na reta final da primeira etapa, Emerson Royal lançou para pênalti. Jorginho foi para a cobrança, e com a categoria de sempre, só deslocou Carlos Miguel para colocar o Mengão novamente em vantagem no placar: 2 a 1.
E logo depois, antes dos acréscimos, Pedro ampliou para o Mais Querido. O camisa 9 rouba a bola de Aníbal Moreno e ela sobrou nos pés de Arrascaeta, que lançou o centroavante em velocidade. Ele caiu cara a cara com o goleiro e bateu firme para marcar o terceiro. Fim do primeiro tempo em um grande jogo no Maracanã.
Na segunda etapa, o Palmeiras voltou buscando o ataque para tentar diminuir logo nos primeiros minutos. Aos poucos, o time rubro-negro foi equilibrando as ações e também se mandava para o campo ofensivo. Com 15’, o técnico Filipe Luís fez três substituições na equipe. Entraram Saúl, Plata e Carrascal nas vagas de Erick Pulgar, Arrascaeta e Samuel Lino.
Na marca dos 18’, Carrascal fez fila e só foi parado com falta na risca da grande área. Luiz Araújo cobrou por cima da barreira, mas a bola subiu e foi pra tiro de meta. Com a vantagem já construída, o Flamengo não precisava acelerar o jogo e esperava para descer ao ataque no melhor momento. Nos acréscimos, o Palmeiras diminuiu com Gustavo Gómez, que apareceu como elemento surpresa na área para marcar. Pouco depois da saída de bola, o árbitro apitou o fim de jogo.
Uma vitória importantíssima para o Mengão seguir firme na luta pelo nono título nacional. A equipe de Filipe Luís somou 61 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que ganha no critério de desempate por ter um triunfo a mais. Vale destacar também a excelente partida de Pedro, que marcou um gol e deu assistência para Arrascaeta balançar as redes.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar (Saúl), Jorginho e Arrascaeta (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro (Bruno Henrique).
Técnico: Filipe Luís.
Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven (Facundo Torres), Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Andreas Pereira (Raphael Veiga), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Maurício (Allan); Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira.
Ficha técnica
Flamengo 3x2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro | 29ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 19/10/2025 às 16h
Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Maurício (PAL), Alex Sandro (FLA), Gustavo Gómez (PAL), Carrascal (FLA)
Cartão vermelho: Piquerez (PAL)
Gols: Arrascaeta (9’1ºT), Vitor Roque (24’1ºT), Jorginho (41’1ºT), Pedro (44’1ºT) e Gustavo Gómez (48’2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)