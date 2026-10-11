Flamengo vence o Fluminense e segue líder do Brasileirão

Carrascal marcou o gol da vitória no Maracanã, com assistência de Lucas Paquetá

Publicado em 11/10/2026 às 20:10

Alterado em 11/10/2026 às 20:43

O Flamengo derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (11), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu no segundo tempo, com Carrascal aproveitando cruzamento de Lucas Paquetá para garantir mais três pontos ao Rubro-Negro.

Primeiro tempo com chances e equilíbrio

O time de Leonardo Jardim começou melhor e criou as primeiras oportunidades com Samuel Lino e Lucas Paquetá. O Fluminense conseguiu equilibrar a posse ao longo da etapa inicial, mas o Flamengo continuou mais perigoso nas chegadas ao ataque, especialmente em jogadas trabalhadas pelo meio e pelas pontas.

Pedro quase abriu o placar após passe de Paquetá, e o próprio camisa 11 também levou perigo em cabeçada defendida por Fábio. Do outro lado, a equipe tricolor buscou responder e conseguiu avançar em alguns momentos, mas sem transformar a pressão em gol antes do intervalo.

Gol de Carrascal decide no segundo tempo

Na etapa final, o Flamengo manteve o controle da posse e insistiu até encontrar o lance decisivo. Paquetá fez o cruzamento na medida, e Carrascal finalizou de primeira para colocar o time rubro-negro em vantagem no Maracanã, em um lance que premiou a paciência da equipe na construção ofensiva.

O colombiano chegou ao nono gol com a camisa do Flamengo, enquanto Paquetá registrou sua oitava assistência na temporada. O resultado deu ainda mais peso ao desempenho coletivo do time, que soube aproveitar o momento certo para definir o clássico.

Pressão final e liderança confirmada

Nos minutos finais, o Fluminense tentou reagir e chegou com perigo em algumas jogadas, mas a defesa rubro-negra conseguiu segurar o resultado. O Flamengo ainda administrou a posse nos acréscimos e confirmou uma vitória importante na disputa pelo topo da tabela.

Com o triunfo, o Mengão chegou a 64 pontos e segue na liderança do Brasileirão, um ponto à frente do Palmeiras. A partida também marcou o centésimo jogo de De La Cruz pelo clube, em uma noite de peso para o elenco rubro-negro no Maracanã. (com informações da assessoria de comunicação do Flamengo)