Flamengo vence o RB Bragantino por 2 a 1 e abre vantagem na liderança

O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e abriu três pontos de vantagem na liderança. Com apoio intenso da torcida, o time controlou a partida do início ao fim, criou as melhores chances e transformou a superioridade em mais um resultado positivo em casa.

Domínio desde o primeiro tempo

Logo no início, o Rubro-Negro mostrou presença ofensiva, com posse de bola, troca de passes e chegadas constantes à área adversária. A equipe quase marcou com Arrascaeta e Plata antes de abrir o placar com Guillermo Varela, que completou cruzamento de Carrascal e colocou o Flamengo na frente.

Mesmo após a lesão de Ayrton Lucas, substituído por Alex Sandro, o time seguiu organizado e agressivo. O goleiro Tiago Volpi evitou que o placar ficasse mais elástico, defendendo finalizações de Carrascal e outras investidas do ataque rubro-negro.

Pedro amplia e consolida a pressão

Na etapa final, o cenário pouco mudou. O Flamengo manteve o controle territorial e seguiu empurrando o adversário para o campo de defesa. Aos 25 minutos, após escanteio cobrado por Arrascaeta e desvio de Jorginho, Pedro apareceu livre para marcar o segundo gol e chegar a 26 na temporada.

O centroavante também alcançou o 178º gol com a camisa rubro-negra, enquanto Jorginho somou mais uma assistência importante. O lance confirmou a eficiência do time em bolas paradas e premiou a insistência ofensiva ao longo do jogo.

Final tenso e liderança mantida

O Bragantino passou a arriscar mais nos minutos finais e levou perigo em algumas chegadas, mas Rossi fez boas defesas para sustentar a vantagem. Já nos acréscimos, Bruno Henrique desviou contra a própria meta após cruzamento de Ignácio Sosa, diminuindo a diferença no placar.

Mesmo assim, o Flamengo segurou o resultado e confirmou mais três pontos diante da Nação. A atuação reforçou o bom momento da equipe na reta final do Brasileirão e consolidou a campanha no topo da tabela.