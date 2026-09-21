ESPORTES
Flamengo vence o RB Bragantino por 2 a 1 e abre vantagem na liderança
Por ESPORTES JB
[email protected]
Publicado em 20/09/2026 às 21:45
Alterado em 21/09/2026 às 09:51
O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e abriu três pontos de vantagem na liderança. Com apoio intenso da torcida, o time controlou a partida do início ao fim, criou as melhores chances e transformou a superioridade em mais um resultado positivo em casa.
Domínio desde o primeiro tempo
Logo no início, o Rubro-Negro mostrou presença ofensiva, com posse de bola, troca de passes e chegadas constantes à área adversária. A equipe quase marcou com Arrascaeta e Plata antes de abrir o placar com Guillermo Varela, que completou cruzamento de Carrascal e colocou o Flamengo na frente.
Mesmo após a lesão de Ayrton Lucas, substituído por Alex Sandro, o time seguiu organizado e agressivo. O goleiro Tiago Volpi evitou que o placar ficasse mais elástico, defendendo finalizações de Carrascal e outras investidas do ataque rubro-negro.
Pedro amplia e consolida a pressão
Na etapa final, o cenário pouco mudou. O Flamengo manteve o controle territorial e seguiu empurrando o adversário para o campo de defesa. Aos 25 minutos, após escanteio cobrado por Arrascaeta e desvio de Jorginho, Pedro apareceu livre para marcar o segundo gol e chegar a 26 na temporada.
O centroavante também alcançou o 178º gol com a camisa rubro-negra, enquanto Jorginho somou mais uma assistência importante. O lance confirmou a eficiência do time em bolas paradas e premiou a insistência ofensiva ao longo do jogo.
Final tenso e liderança mantida
O Bragantino passou a arriscar mais nos minutos finais e levou perigo em algumas chegadas, mas Rossi fez boas defesas para sustentar a vantagem. Já nos acréscimos, Bruno Henrique desviou contra a própria meta após cruzamento de Ignácio Sosa, diminuindo a diferença no placar.
Mesmo assim, o Flamengo segurou o resultado e confirmou mais três pontos diante da Nação. A atuação reforçou o bom momento da equipe na reta final do Brasileirão e consolidou a campanha no topo da tabela.