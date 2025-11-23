ESPORTES
Flamengo vence o RB Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileirão
Por ESPORTES JB
Publicado em 22/11/2025 às 23:46
Alterado em 23/11/2025 às 09:42
Por Rômulo Paranhos - Em rodada perfeita, o Flamengo venceu o RB Bragantino por 3 a 0 na noite deste sábado (22), no Maracanã, e se isolou ainda mais na liderança do Brasileirão. Com brilho coletivo na segunda etapa, Arrascaeta, Jorginho (de pênalti) e Bruno Henrique balançaram as redes para o Mengão. Com mais um triunfo dentro de casa, o Mais Querido somou 74 pontos na tabela de classificação e abriu quatro de vantagem para o Palmeiras.
Agora, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG na próxima terça-feira (25), na Arena MRV. Com uma vitória em Belo Horizonte e uma derrota do Palmeiras, o time da Gávea se sagra campeão com duas rodadas de antecedência.
O jogo
A partida começou como o de costume quando o Flamengo joga em casa: partindo pra cima desde o primeiro minuto. A primeira boa chegada aconteceu aos seis minutos. Cebolinha desceu em velocidade e tocou para Arrascaeta, que invadiu a área e arriscou o chute para defesa de Cleiton. Pouco depois, Arrascaeta passou para Cebolinha, ele entrou na área e bateu rasteiro para boa defesa do goleiro.
Com muito mais posse de bola, o time rubro-negro trocava passes no campo ofensivo e girava a bola para tentar abrir espaços na defesa do Bragantino. Aos 20’, Jorginho achou Carrascal na área e o colombiano chutou para o gol. A bola foi na rede pelo lado de fora. O Mengão seguiu insistindo e levou perigo aos 27’. Arrascaeta conseguiu a roubada de bola pela esquerda, fez boa jogada e cruzou na área. Varela cabeceou firme e Cleiton salvou o Bragantino fazendo uma excelente defesa.
A primeira etapa terminou com o Flamengo dominando as ações, mas com dificuldades de entrar na área do Bragantino, que estava bem fechado na defesa. Com isso, as equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.
O panorama da partida mudou completamente no segundo tempo. Com Bruno Henrique no lugar de Plata, o Flamengo levou um grande susto logo no início. Lucas Barbosa cruzou forte na área, a bola bateu em Danilo e foi na direção do gol. Rossi salvou em cima da linha. Rapidamente, o Mengão deu a resposta no lance seguinte e abriu o placar com o camisa 10 da Gávea! Jorginho recuperou a bola no meio-campo e tocou para Arrascaeta, que invadiu a área, deu um drible de corpo em Pedro Henrique e mandou no canto, sem chance para o goleiro: 1 a 0.
Poucos minutos depois do gol, Luiz Araújo entrou na vaga de Carrascal. Aos 15’, Cebolinha fez grande jogada pela esquerda, driblou o marcador e tentou o cruzamento. A bola bateu na mão de Hurtado e o árbitro marcou o pênalti. Jorginho, com a precisão de sempre, só deslocou o goleiro para ampliar a vantagem: 2 a 0.
Mesmo com o jogo mais tranquilo, o Mais Querido seguiu no ataque em busca de mais gol. E o terceiro saiu aos 26’ para delírio da Nação! Arrascaeta deu bela assistência para Bruno Henrique, que carregou até a área e bateu cruzado no cantinho: 3 a 0.
Nos minutos finais, o Flamengo valorizou a posse de bola, administrou a vantagem e saiu de campo com uma importante vitória para se isolar ainda mais na liderança. Agora, o time de Filipe Luís abriu quatro pontos de vantagem para o Palmeiras e segue sua caminhada rumo ao nono título brasileiro.
Flamengo
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araujo, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Plata (Bruno Henrique).
Técnico: Filipe Luís.
RB Bragantino
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Fernando); Gustavinho (Praxedes), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Lucas Barbosa (Laquintana).
Técnico: Vagner Mancini.
Ficha técnica
Flamengo 3x0 RB Bragantino – Campeonato Brasileiro | 35ª Rodada
Local: Maracanã, RJ
Data e horário: 22/11/2025 às 21h30
Arbitragem: Fernando Antônio Nascimento Filho (PA), Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)
Cartões amarelos: Eduardo Sasha (RBB), Gustavo Marques (RBB), Varela (FLA), Praxedes (RBB) e Bruno Henrique (FLA)
Gols: Arrascaeta (4’2ºT), Jorginho (18’2ºT) e Bruno Henrique (26’2ºT).
(com Assessoria de Comunicação do Flamengo)