Michael marca em sua reestreia e Flamengo bate o RB Bragantino no Maracanã

Com a vitória por 2 a 1, Mengão somou 44 pontos e encostou nos líderes do Brasileirão. Segundo gol foi contra do volante Raul

Publicado em 25/08/2024 às 22:00

Alterado em 26/08/2024 às 08:01

Rômulo Paranhos - De volta ao Brasileirão, o Flamengo entrou em campo na noite deste domingo (25) e venceu o RB Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, pela 24ª rodada da competição nacional. Em sua reestreia, Michael marcou o primeiro gol, e Raul (contra), fez o segundo. Com o resultado, o Mengão somou 44 pontos e segue na cola dos líderes do campeonato.

O jogo

Com Michael fazendo sua reestreia pelo Flamengo, o time rubro-negro começou a partida valorizando a posse de bola no campo ofensivo. Aos sete minutos, Luiz Araújo cobrou escanteio curto e recebeu de volta. O camisa 7 arriscou o chute, mas o goleiro fez a defesa com tranquilidade.

E não demorou muito para o Mengão sair na frente com gol do estreante da noite! Luiz Araújo cruzou na medida para Michael, que mandou de cabeça para as redes. O robozinho marca no retorno ao Mais Querido!

O Bragantino mal saiu a bola no círculo central e a equipe rubro-negra já poderia ter feito o segundo. Luiz Araújo lançou para Michael na área e o camisa 30 mandou para o gol. Cleiton pulou para fazer a defesa e salvou a equipe paulista.

Na reta final da primeira etapa, a equipe rubro-negra girava a bola e controlava o jogo, fazendo o tempo passar. Aos 44’, Léo Pereira deu uma caneta no defensor e cruzou na medida para Luiz Araújo chegar batendo. Cleiton conseguiu espalmar e David Luiz se esticou todo para tentar cabecear, mas não alcança a bola. Com maior volume de jogo, o Mengão foi para o intervalo com a vantagem de um gol.

O Flamengo voltou sem alterações para o segundo tempo. Aos nove minutos, o time rubro-negro chegou com perigo ao ataque. Wesley puxou o contra-ataque e acerta um passe na medida para Michael na esquerda. Ele dominou e mandou buscando o canto direito do goleiro, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Em seguida, o Bragantino deixou tudo igual no marcador com Douglas Mendes, que aproveitou a sobra na área e mandou para o gol: 1 a 1.

Não teve tempo nem de o adversário comemorar o gol porque logo em seguida o Mengão marcou o segundo com um gol contra de Raul. Luiz Araújo limpou a jogada e cruzou na área pela direita. Eduardo tentou fazer o corte, a bola bateu no volante do Bragantino e entrou no gol: 2 a 1.

Por volta dos 30’, Matheus Bacchi fez as primeiras substituições na equipe. Ayrton Lucas no lugar de Léo Pereira e Lorran na vaga de Gerson. Nos minutos finais, o Flamengo ficou trocando passes e administrando a vantagem até o apito final para sair de campo com a vitória.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Allan (Evertton Araújo), Erick Pulgar (Fabrício Bruno) e Gerson (Lorran); Luiz Araújo (Varela), Michael e Bruno Henrique.

Técnico: Matheus Bacchi.

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido (Guilherme Lopes); Jadsom, Raul (Riquelme) e Jhon Jhon (Vinicinho); Gustavinho (Chumbinho), Eduardo Sasha e Henry Mosquera.

Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha técnica

Flamengo 2x1 RB Bragantino – 24ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 25/08/2024 às 20h

Público e renda: 30.225 / R$ 1.755.317,50

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

Cartões amarelos: Jadsom (RBB) e Bruno Henrique (FLA)

Gols: Michael (16’1ºT), Douglas Mendes (11’2ºT) e Raul (13’2ºT).

(com Ascom/Flamengo)