Flamengo vence o Corinthians e reassume a liderança do Brasileirão

Rubro-Negro contou com gol decisivo de Bruno Henrique no fim da partida

Publicado em 13/09/2026 às 20:00

Alterado em 13/09/2026 às 21:28

Com o apoio da torcida, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e reassumiu a liderança da competição. Mais de 70 mil torcedores acompanharam a partida, que teve domínio rubro-negro em boa parte do tempo e decisão nos minutos finais.

Domínio do Flamengo no primeiro tempo

Desde os primeiros minutos, o Flamengo controlou a posse de bola e procurou espaços na defesa corintiana, que permaneceu recuada e compactada. A equipe criou as chances mais perigosas da etapa inicial, especialmente em chegadas com Pedro, Ayrton Lucas, Arrascaeta e Samuel Lino, mas parou nas defesas de Hugo Souza e na falta de precisão nas finalizações.

O Corinthians pouco produziu ofensivamente e concentrou seus esforços na marcação. Mesmo com amplo volume de jogo e várias tentativas na área adversária, o time carioca foi para o intervalo sem conseguir transformar a superioridade em gol.

Paquetá abre o placar no início da etapa final

Logo aos dois minutos do segundo tempo, o Flamengo enfim saiu na frente. Após cobrança de escanteio de Arrascaeta e saída de Hugo Souza para afastar a bola, Lucas Paquetá aproveitou a sobra, dominou e bateu forte para marcar o primeiro gol da partida. Em vantagem, o Rubro-Negro seguiu administrando o jogo e manteve o controle das ações.

O Corinthians conseguiu reagir depois de mudanças na equipe e chegou ao empate com Gui Negão, após tabela entre Breno Bidon e Garro. O gol deu novo fôlego ao visitante e deixou o confronto aberto na reta final, exigindo uma resposta do time da casa.

Bruno Henrique decide e recoloca o time na ponta

Buscando a vitória, o Flamengo voltou a mexer na equipe e ganhou força com as entradas de Bruno Henrique, Carrascal, Jorginho, Alex Sandro e Joaquín Freitas. As alterações surtiram efeito, e o gol da vitória saiu aos 43 minutos, quando Jorginho encontrou Joaquín Freitas, que cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear para as redes.

Além de garantir os três pontos, o gol teve significado especial para o atacante, que completou 200 partidas pelo Flamengo no Maracanã. Com o resultado, o clube chegou a 57 pontos e retomou a liderança do Brasileirão, impulsionado novamente pelo apoio da Nação nas arquibancadas.