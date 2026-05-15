Flamengo é derrotado pelo Vitória no Barradão e encerra a participação na Copa do Brasil
Por ESPORTES JB
Publicado em 15/05/2026 às 00:06
Alterado em 15/05/2026 às 09:22
Por Rômulo Paranhos - O Flamengo foi até Salvador na noite desta quinta-feira (14) e acabou derrotado pelo Vitória por 2 a 0, no Barradão, pelo jogo de volta da 5ª Fase da Copa do Brasil. Mesmo com maior posse de bola e volume ofensivo durante boa parte da partida, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para furar a defesa baiana e viu os donos da casa serem eficientes nas oportunidades criadas. Com gols de Erick, ainda no primeiro tempo, e Luan Cândido, na etapa final, a equipe comandada por Leonardo Jardim se despediu precocemente da competição nacional.
O jogo
A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando controlar a posse de bola. Logo nos primeiros minutos, o Vitória abriu o placar com um golaço de Erick. Após recuperar a bola na entrada da área, o atacante acertou um chute no ângulo de Rossi: 1 a 0.
Em desvantagem, o Flamengo passou a ocupar mais o campo ofensivo e aumentou a pressão em busca do empate. Aos 36 minutos, o Rubro-Negro criou duas boas oportunidades em sequência. Primeiro, Luiz Araújo arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a fazer a defesa. No rebote, Samuel Lino bateu colocado no canto, e a bola saiu raspando a trave. Apesar da pressão nos minutos finais, o Fla foi para o intervalo atrás no placar.
No início da segunda etapa, o Mais Querido voltou criando boas chances. Emerson Royal cruzou na área, e Carrascal cabeceou para defesa de Lucas Arcanjo. Na sequência, Luiz Araújo fez boa jogada pela direita e cruzou na segunda trave para Samuel Lino, que desviou para fora.
O Flamengo seguiu pressionando e acumulando oportunidades. Aos 11 minutos, Luiz Araújo chutou de fora da área, a bola desviou na defesa e subiu. Bruno Henrique ganhou pelo alto e cabeceou à queima-roupa para grande defesa do goleiro, evitando o gol de empate.
Na primeira grande chegada do Vitória no segundo tempo, os donos da casa ampliaram com Luan Cândido. Após Rossi afastar parcialmente de soco, a bola sobrou para o zagueiro, que acertou um voleio. A finalização passou entre o braço do goleiro rubro-negro e entrou: 2 a 0.
Precisando de um gol para levar a decisão aos pênaltis, o Flamengo manteve a pressão até os minutos finais. Emerson Royal cruzou na área, e Léo Pereira cabeceou por cima do gol. Apesar das tentativas, o Rubro-Negro não conseguiu diminuir o placar, e o Vitória confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Caíque), Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Matheuzinho (Tarzia).
Técnico: Jair Ventura.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Evertton Araujo, Jorginho e Carrascal (Pedro); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Wallace Yan) e Bruno Henrique.
Técnico: Leonardo Jardim.
Ficha técnica
Vitória 2x0 Flamengo - Copa do Brasil | 5ª Fase | Jogo de volta
Local: Barradão, Salvador-BA
Data e horário: 14/05/2026 às 21h30
Arbitragem: Raphael Claus (SP), Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
Cartões amarelos: Varela (FLA), Carrascal (FLA) e Caíque (VIT)
Gols: Erick (7’/1ºT) e Luan Cândido (17’/2ºT). (com Assessoria de Comunicação do Flamengo)