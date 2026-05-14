Quinta, 14 de de 2026

Vasco classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil

Por ESPORTES JB
Publicado em 13/05/2026 às 23:09

Alterado em 14/05/2026 às 12:44

Johan e Thiago Mendes comemoram Foto: Vasco

O Vasco da Gama recebeu o Paysandu, em São Januário, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13). O Cruzmaltino abriu o placar com um gol de pênalti convertido por Johan Rojas, e Thiago Mendes também marcou na primeira etapa. No segundo tempo, o adversário empatou a partida em 2 a 2, com gols de Thayllon e Saldivia (contra). Com o resultado, o Gigante da Colina garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será no Sul do Brasil, contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30 deste sábado (16).

O JOGO:

Vasco da Gama x Paysandu – Copa do Brasil, 5ª fase (volta) – São Januário – 13/05/2026 às 19h.

Vasco da Gama: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Rojas (Nuno Moreira); Marino (Adson), Brenner (Andrés Gómez) e David (Spinelli).
Técnico: Renato Gaúcho.

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Luccão (Iarley), Facundo Bonifazi (Luciano), Brian (Henrico), Caio Mello, Marcinho, Thayllon (Thalyson), Kleiton Pego, Ítalo (Juninho).
Técnico:Júnior Rocha

Cartões amarelos: Lucas Freitas (VAS); Brian Macapá (PAY).
Cartões vermelhos: Thiago Mendes (VAS).
Gols: Rojas, Thiago Mendes (VAS); Gol contra, Thayllon (PAY).

Árbitro: Bráulio da Silva Machado
Assistente 1: Thiaggo Americano Labes
Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro
Quarto árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo
VAR: Rafael Traci

(com Assessoria de Comunicação do Vasco)

