Flamengo é campeão da Copa do Brasil pela quinta vez

Publicado em 10/11/2024 às 18:13

Alterado em 10/11/2024 às 18:38

O Flamengo conquistou neste domingo (10) a Copa Betano do Brasil, com a vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O gol de Gonzalo Plata, que balançou as redes aos 37 minutos do segundo tempo, foi decisivo para o segundo triunfo flamenguista na final. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, no Maracanã. Campeão, faturou R$ 73,5 milhões e perto de R$ 100 milhões em toda a competição.

Diante de um estádio lotado (quase 45 mil presentes) e pulsante pelos cânticos de “Eu Acredito”, os flamenguistas, campeões em 1990, 2006, 2013 e 2022, levantaram a taça da Copa do Brasil pela quinta vez e se igualaram ao Grêmio como o segundo maior vencedor da competição. Estão atrás apenas do Cruzeiro, dono de seis edições (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).

Na campanha vitoriosa, o Flamengo somou oito vitórias, um empate e uma derrota, com 11 gols marcados e dois sofridos.

Pelo vice-campeonato, o Galo tem direito a R$ 31,5 milhões e encerra o torneio com quatro vitórias, três empates e três derrotas. Anotou 12 gols e foi vazado nove vezes.

O JOGO

O primeiro tempo da partida foi movimentado, com boas chances de gol para os dois finalistas. Apesar das oportunidades, o placar permaneceu inalterado.

Logo aos dois minutos, Arrascaeta achou Gerson, que ficou cara a cara com Everson, mas chutou em cima do goleiro atleticano. O Galo respondeu pouco depois, em chute de fora da área de Zaracho.

No minuto 13, o capitão do Atlético-MG, Hulk, cobrou falta e exigiu defesa em dois tempos do goleiro flamenguista, Rossi. Cinco minutos depois, novamente Hulk arriscou de fora da área. Rossi não espalmou para longe e precisou afastar a bola de carrinho.

Aos 24 minutos, o Flamengo teve boa troca de passes entre Gerson e Wesley. O lateral-direito cruzou para Arrascaeta, cujo cabeceio tirou tinta do travessão. Em jogada similar no minuto 27, o cruzamento de Wesley sobrou para Evertton Araújo, que finalizou com perigo. Everson espalmou para escanteio.

Rossi vacilou em saída de bola aos 35 minutos. A bola parou em Paulinho, que teria aberto o placar, se não fosse a redenção do goleiro argentino, que cortou com os pés.

Para o segundo tempo, os treinadores Gabriel Milito, do Atlético-MG, e Filipe Luís, do Flamengo, promoveram substituições. Pelo Galo, Saravia e Alan Kardec entraram nos lugares de Lyanco e Otávio, enquanto Bruno Henrique ocupou a vaga de Gabi, pelo Mengão.

Bruno Henrique disparou em velocidade e por pouco não abriu o placar, devido à grande defesa de Everson, aos seis minutos. Em seguida, Gustavo Scarpa respondeu para o Atlético-MG, em finalização desviada de fora da área. Aos 13 minutos, Arrascaeta saiu para a entrada de Fabrício Bruno.

Após um chute de Hulk, o Flamengo teve uma sequência de ótimas oportunidades. Aos 17 minutos, Bruno Henrique roubou a bola e tentou encobrir Everson, que defendeu. No minuto 20, o ataque do Mengão sobrou perto da pequena área para Michael, que tentou driblar o goleiro, mas não teve sucesso. No minuto seguinte, um cruzamento de Wesley quase chegou a Michael, que por pouco não desviou.

As equipes foram alteradas novamente aos 23 minutos. No Flamengo, Plata substituiu Michael. Bernard e Alisson substituíram Gustavo Scarpa e Zaracho. Aos 31 minutos, Rubens entrou na vaga de Guilherme Arana.

Depois de grande chance de Alex Sandro, que, dentro da área, chutou em cima de Everson, e de uma furada na pequena área de Alan Kardec, Gonzalo Plata marcou para o Flamengo, aos 37 minutos. Ele avançou dentro da área e abriu o placar com um golaço de cavadinha.

Nos acréscimos, o contra-ataque flamenguista liderado por Bruno Henrique fez a bola chegar a Wesley, que demandou nova defesa de Everson. David Luiz ainda ficou perto de aumentar a vitória. Com uma grande atuação, o Flamengo conquistou a Copa Betano do Brasil.

Escalações

Atlético-MG: Everson; Lyanco (Saravia), Alonso e Battaglia; Guilherme Arana (Rubens), Zaracho (Bernard), Otávio (Alan Kardec), Alan Franco e Gustavo Scarpa (Alisson); Paulinho e Hulk. Técnico - Gabriel Milito.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (David Luiz) e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Fabrício Bruno), Gerson, Michael (Gonzalo Plata) e Gabi (Bruno Henrique). Técnico - Filipe Luís.

(com Ascom da CBF)