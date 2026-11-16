A nova leitura do mercado financeiro traz inflação menor, crescimento mais fraco e dólar mais alto no encerramento de 2026

Publicado em 16/11/2026 às 11:33

Alterado em 16/11/2026 às 11:33

O mercado financeiro reduziu as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira em 2026, ao mesmo tempo em que elevou a estimativa para o dólar no fim do próximo ano. A taxa básica de juros, a Selic, permaneceu estável nas previsões, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda (16) pelo Banco Central.

Inflação perde força nas projeções

A estimativa para o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, caiu de 5,22% para 5,11% em 2026. Para 2027, porém, houve piora na expectativa, com a projeção subindo de 4,9% para 5%. A mudança indica uma percepção mais cautelosa do mercado em relação à trajetória dos preços nos próximos anos.

O recuo na estimativa para 2026 ocorre em meio às leituras mais recentes de inflação e às expectativas do setor financeiro sobre a condução da política monetária. Apesar da melhora no curto prazo, os analistas ainda projetam um cenário desafiador para o controle dos preços no médio prazo.

PIB tem nova revisão para baixo

A previsão para o Produto Interno Bruto, soma dos bens e serviços produzidos no país, recuou de 1,75% para 1,72% em 2026. Foi a quinta redução consecutiva da estimativa para o crescimento econômico no próximo ano, sinalizando uma visão mais fraca sobre o ritmo da atividade.

Para 2027, a projeção também caiu, de 1,15% para 1,02%. As revisões mostram que o mercado vê uma expansão mais moderada da economia brasileira nos próximos anos, com impacto potencial sobre consumo, emprego e investimento.

Dólar sobe e Selic continua estável

A cotação do dólar no fim de 2026 passou de R$ 5,35 para R$ 5,40. Para 2027, a expectativa também aumentou, de R$ 5,40 para R$ 5,45. A alteração reflete um cenário de maior cautela em relação ao câmbio, influenciado por fatores internos e externos.

Já a projeção para a Selic ao fim de 2026 foi mantida em 13,75%. Segundo o mercado, a estabilidade nas estimativas tende a predominar nas últimas semanas do ano, quando as previsões costumam ficar mais consolidadas. Para 2027, os analistas elevaram a projeção de 12,5% para 12,75%, enquanto a expectativa para 2028 permaneceu em 11%.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Quando a taxa sobe, o crédito fica mais caro, o consumo tende a desacelerar e a pressão sobre os preços diminui. Por isso, a definição dos juros segue no centro das expectativas do mercado financeiro. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)