Mercado ajusta Selic e câmbio no Boletim Focus desta semana

Estimativa para o dólar no fim de 2026 subiu para R$ 5,35, e a visão sobre a economia continua de desaceleração

Publicado em 09/11/2026 às 13:00

O mercado financeiro elevou de 13,5% para 13,75% ao ano a projeção para a taxa básica de juros ao fim de 2026, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (9) pelo Banco Central. Com a mudança, a estimativa passou a coincidir com o nível atual da Selic, movimento que costuma ocorrer nas últimas semanas do ano, quando as previsões tendem a convergir para o patamar vigente.

A revisão veio depois da decisão mais recente do Copom de manter a taxa em 13,75% ao ano. Em comunicado, o Banco Central afirmou que as expectativas de inflação seguem acima da meta e que o cenário exige cautela na condução da política monetária.

Inflação segue acima da meta

As projeções para a inflação continuam pressionadas. A estimativa para o IPCA em 2026 permaneceu em 5,22%, enquanto a previsão para 2027 subiu de 4,76% para 4,90%, marcando a quarta alta consecutiva. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% ao ano, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Na prática, isso significa que o índice pode variar entre 1,5% e 4,5% sem descumprir a meta. Quando o Banco Central eleva os juros, o crédito tende a ficar mais caro, o que reduz consumo e investimento. O efeito esperado é a desaceleração da demanda e, consequentemente, da alta dos preços, embora a atividade econômica possa perder fôlego.

PIB tem previsão de crescimento menor

As estimativas do mercado também apontam para uma expansão mais fraca da economia. A projeção para o PIB em 2026 caiu de 1,76% para 1,75%, e a de 2027 recuou de 1,20% para 1,15%. Os números indicam uma leitura mais cautelosa sobre o ritmo de crescimento nos próximos anos.

Dados recentes do IBGE mostram que o PIB avançou 0,5% no segundo trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores. No acumulado de quatro trimestres até junho, a economia cresceu 1,9%. Esses resultados, porém, refletem apenas parte do desempenho do ano, enquanto o Focus reúne a expectativa do mercado para o período completo.

Dólar tem leve ajuste nas projeções

No câmbio, o Boletim Focus mostrou uma pequena revisão para o dólar no fim de 2026, de R$ 5,34 para R$ 5,35. Para 2027, a estimativa permaneceu em R$ 5,40. Embora a mudança seja discreta, ela ajuda a compor o retrato de um cenário ainda marcado por juros altos, inflação resistente e atividade econômica mais moderada.

O conjunto das projeções indica que o mercado segue atento ao impacto da política monetária sobre os preços e sobre o crescimento. Com inflação acima da meta e crescimento mais contido, o Banco Central mantém postura conservadora na gestão da Selic.