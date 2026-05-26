Mendonça mandou a PF na casa do ex-governador; terá isenção para fazer o mesmo na mansão do Flavio Bolsonaro?

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Publicado em 26/05/2026 às 08:42

Alterado em 26/05/2026 às 08:57

Nos corredores do Senado, nesses dias que correm, circula uma pergunta que não quer calar.

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Um senador da base bolsonarista desconversa, diz que não é bem assim, e que tudo é "culpa do Valdemar", que "calado é um poeta", e que não foi bem assim como o presidente do PL contou à Globonews, que "o Flavio foi na casa" do banqueiro, após a prisão/soltura do Vorcaro, para "pegar mais dinheiro").

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"O Valdemar está louco", diz uma bem instruída raposa chegada ao PL, tomando um café sem açúcar. "Flavio foi à casa do Vorcaro pôr um ponto final na relação".

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Outro senador, mais "centrado", repercute a fala do jornalista Octavio Guedes, de que "o Flavio recebeu do Vorcaro 11% do investimento do Rio Previdência no Master", e que "não era patrocínio de filme algum, era comissão".

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E a pergunta que não quer calar vem de outro senador, agora da base governista, que calou a moçada na hora do almoço:

- Quando será a operação da PF na mansão do Flavio Bolsonaro? Mendonça vai ou não mandar?.

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Motivos já há.