Polícia Federal mira Cláudio Castro em investigação sobre o Banco Master

Ex-governador do Rio volta a ser alvo de buscas em operação que apura transferências bilionárias e suspeitas de fraude financeira

Publicado em 26/05/2026 às 07:08

Alterado em 26/05/2026 às 08:16

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira uma nova ação contra o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ), em um desdobramento das investigações sobre Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master. A operação acontece menos de duas semanas após outra diligência que já havia apurado um suposto elo entre Castro e o grupo Refit, de Ricardo Magro.

Agentes da PF estão casa do ex-governador, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, desde 6h da manhã. No total, serão cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, expedidos pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.

Suspeita de repasses bilionários

De acordo com informações da Polícia Federal, Cláudio Castro teria transferido cerca de R$ 3 bilhões ao grupo Master. Os recursos teriam saído principalmente da Rioprevidência, fundo responsável pelos benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado, e da Cedae, empresa que abastece com água grande parte da população fluminense.

As apurações indicam possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta, desvio de recursos, indução em erro de repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva. A investigação é tratada como um desdobramento da operação Compliance Zero.

Defesa acompanha as buscas

À TV Globo, o advogado Carlo Luchione, que representa Cláudio Castro, informou que estava a caminho da residência do ex-governador para acompanhar as buscas. Até o momento, a PF não detalhou publicamente o conteúdo apreendido nem os próximos passos da investigação.

O caso amplia a pressão sobre Castro em meio às apurações que envolvem o Banco Master e movimentações financeiras consideradas suspeitas pelos investigadores. A ofensiva da PF reforça a investigação sobre o destino de recursos públicos e possíveis irregularidades na gestão desses valores.