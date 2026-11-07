Itaú Cultural Play estreia seleções de dois festivais brasileiros

A Itaú Cultural Play, plataforma gratuita dedicada ao cinema brasileiro, inicia novembro com duas novas seleções de festivais nacionais. A partir dessa sexta (6), entraram no catálogo seis curtas do 18º MacacuCine – Festival Internacional de Cinema Escolar. Neste sábado (7), chegam 17 produções do 36º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, com permanência limitada na plataforma.

Juntas, as programações ampliam o acesso a obras que circulam por diferentes linguagens e regiões do país. Há filmes realizados em ambiente escolar, animações, ficções e documentários que tratam de temas como memória, identidade, meio ambiente, ancestralidade, relações afetivas e manifestações culturais.

MacacuCine leva produções feitas com estudantes à plataforma

Realizado presencialmente em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, entre 14 e 23 de agosto, o 18º MacacuCine teve como tema Cartografias do Afeto. Parte dos filmes selecionados para a IC Play nasceu de oficinas de criação audiovisual com estudantes, aproximando crianças e adolescentes do processo de realização cinematográfica.

Entre os destaques está A bola mágica, de Guilherme Marques, produzido com alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Carlos Brandão do Faraó. O curta mostra uma criança que inventa poderes mágicos para atrair os amigos. Também entram A lenda que escapa, sobre o folclore brasileiro; A revolta dos macacos, que aborda responsabilidade ambiental; Invasão em Minas Gerais, animação com humor e ficção científica; Monstros, feito a partir de experimentações em desenho animado; e O Ecodespertar: um chamado à natureza, que combina aventura, preservação ambiental e patrimônio histórico.

Cine Ceará reúne memória, música e ancestralidade

O 36º Cine Ceará acontece presencialmente de deste sábado (7) a 13 de novembro, em Fortaleza, com sessões no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão. A mostra reúne longas e curtas de diferentes recortes, incluindo a Mostra Ibero-americana de Longa-metragem, a Mostra Brasileira de Curta-metragem e a Mostra Olhar do Ceará.

Na seleção disponível na IC Play, aparecem documentários e ficções que percorrem a memória cultural do estado e do país. Douvina acompanha uma mulher com Alzheimer e reflete sobre lembranças e vínculos de vida; Pessoal do Ceará – Lado A Lado B revisita a cena musical cearense entre 1969 e 1979; e Do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto recupera a história de uma comunidade religiosa destruída por forças policiais e militares.

A programação também traz obras como Kaira e o temporal, que mistura ficção científica e animação artesanal; Plano secreto de Alie, aventura infantil em torno das estrelas; Quase à meia-voz, sobre desejo e recomeço na maturidade; Marimbã está acontecendo, que imagina futuros possíveis para pessoas trans; Stênio, documentário sobre o xilogravurista Stênio Diniz; Pirexia, sobre bloqueio criativo; Sinal, sobre um penitente afastado da comunidade; e Janaína e a concha, animação sobre uma sereia que passa a viver como humana.

Como assistir aos filmes na IC Play

O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito pelo site itauculturalplay.com.br, em smart TVs Samsung, LG, Android TV e Apple TV, além de aplicativos para Android e iOS e via Chromecast. Parte do catálogo também está disponível nas plataformas SKY+ e Watch Brasil.

As fichas completas dos filmes, com sinopses, duração, direção, classificação indicativa e outras informações, estão reunidas em arquivo complementar para consulta. Dessa forma, o público pode conhecer melhor as obras antes de assistir e acompanhar a diversidade da produção audiovisual apresentada pelos dois festivais.

SERVIÇO:

18º MacacuCine – Festival Internacional de Cinema Escolar

6 de novembro a 6 de dezembro

Na Itaú Cultural Play

36º Cine CE

7 a 21 de novembro

Na Itaú Cultural Play.

