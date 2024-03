CADERNOB

Itaú Cultural Play exibe 'Os doces bárbaros', documentário clássico de Jom Tob Azulay

Somando performances e lançando um olhar sensível sobre os bastidores, filme desfia a essência do movimento Tropicalista. Ainda, oferece uma visão íntima da interseção entre a música, a amizade e o contexto político daquela época. Exibição faz sinergia com a Ocupação Maria Bethânia, que entra em cartaz no Itaú Cultural no mesmo dia

Maria Bethânia no documentário 'Os doces bárbaros' Foto: divulgação