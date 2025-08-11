Filme 'Curandeiras' vence o Prêmio Itaú Cultural Play

Publicado em 11/08/2025 às 18:37

Alterado em 11/08/2025 às 18:37

O curta-metragem documental Curandeiras (Pará, 2024), da cineasta Raissa Araujo, é o vencedor do Prêmio Itaú Cultural Play no 3º Cine RO – Festival de Cinema de Rondônia. O anúncio foi feito na cerimônia de encerramento do evento, que aconteceu sábado (9), no Espaço Tapiri, na capital Porto Velho. O filme receberá o valor de R$ 15 mil, com o licenciamento para exibição na IC Play – plataforma gratuita de cinema brasileiro – pelo período de dois anos, após janela de até um ano para exibição em festivais. Participaram do escopo da seleção para o prêmio os filmes da Mostra Amazônica, que traz curtas-metragens de alguns dos estados da Amazônia Legal.



Em Curandeiras, a diretora Raissa Araujo narra a história de três mulheres espiritualmente poderosas, cujas trajetórias de vida desafiam os lugares-comuns e os papéis sociais tradicionalmente atribuídos à mulher. Cada qual a sua maneira, Wlad Lima, Mãe Rita D'Oxum e Tereza Tupinambá, as protagonistas do documentário, construíram formas de cura inspiradas pelas ancestralidades negras e indígenas, propondo novas formas de encarar a religiosidade e de questionar os limites do mundo contemporâneo.



Em sua escolha, a equipe de curadoria da Itaú Cultural Play considerou não apenas a originalidade do tema tratado, mas também a forma pela qual a jornada dessas personagens é contada. Plasticamente marcante, tocando por vezes o poético em versos, imagens e canções, a narrativa faz jus à força de suas protagonistas.



Curandeiras também está disponível na IC Play, que exibe a Mostra Amazônica do 3º CINE RO na íntegra até 28 de agosto. A estreia relacionada ao prêmio será posteriormente definida e divulgada.

Além do Prêmio Itaú Cultural Play, a parceria inédita da IC Play com o 3º CINE RO – Festival de Cinema de Rondônia inclui a exibição de todos os filmes da Mostra Amazônica na plataforma até 28 de agosto. Celebrando um cinema que nasce da floresta, dos rios e das cidades amazônidas, a Mostra Amazônica do 3º CINE RO reúne 20 curtas-metragens, entre documentários, dramas e animações, de diversos estados da Amazônia Legal, como Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. São filmes que resistem, reinventam e rompem estereótipos ao dar visibilidade a histórias enraizadas em saberes ancestrais, vivências periféricas, cosmovisões indígenas e lutas contemporâneas.