Concerto Raça celebra Milton Nascimento e o Mês da Consciência Negra

Evento no Rio destaca ancestralidade, resistência e educação musical por meio da participação do CJRJ, da OSJC e do IBME

Publicado em 15/11/2026 às 16:03

Alterado em 15/11/2026 às 16:03

O concerto Raça — Uma homenagem a Milton Nascimento acontece nesta segunda-feira (16), às 19h, no Teatro TotalEnergies, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro. A apresentação também integra as celebrações do Mês da Consciência Negra.

Encontro de gerações no palco

O espetáculo reunirá o Coro Juvenil do Rio de Janeiro e a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, com regência do maestro Carlos Sarria. A participação especial de Zezé Motta adiciona ao tributo uma dimensão ligada à resistência do povo preto e à valorização da ancestralidade afro-brasileira.

A relação da artista com Milton Nascimento é antiga e começou em 1976, quando os dois gravaram juntos. Desde então, a amizade se fortaleceu, marcada por lembranças afetivas, encontros e pela admiração de Zezé pelo trabalho do cantor, considerado por ela um dos maiores gênios da música brasileira.

Repertório destaca clássicos de Milton

Entre as músicas escolhidas para a homenagem estão Maria, Maria, que será interpretada por Zezé Motta, além de Fé Cega, Faca Amolada, Travessia, Caçador de Mim e Para Lennon e McCartney. O repertório foi montado para explorar diferentes sonoridades e emoções da obra de Milton Nascimento.

Segundo o maestro Carlos Sarria, a proposta foi construir uma narrativa musical capaz de conduzir o público pelo universo rico e particular do artista. As canções escolhidas, explicou ele, falam de liberdade, resistência, amor e identidade, valores centrais na trajetória do homenageado.

Educação musical e representatividade

O concerto também evidencia o trabalho do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), organização social sem fins lucrativos responsável pela OSJC e pelo CJRJ. A instituição desenvolve ações de formação musical e integração comunitária com estudantes da rede pública, famílias e comunidades do estado do Rio.

De acordo com a diretora-executiva Moana Martins, mais de 70% dos alunos do IBME se autodeclaram pretos ou pardos, o que torna a homenagem ainda mais significativa. Para ela, a presença de Zezé Motta e a escolha de Raça traduzem a força, a identidade e a riqueza da cultura brasileira, reforçando a música como espaço de liberdade e protagonismo.

A noite promete ser uma celebração da obra de Milton Nascimento, mas também da história, da memória e da representatividade negra. Ao reunir artistas consagrados e jovens músicos, o espetáculo conecta gerações em torno de um legado que continua inspirando o país. (com informações de Cristina Índio do Brasil, da Agência Brasil)