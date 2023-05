Municipal recebe o "Concerto de Maio", que marca a estreia da Banda Sinfônica Juvenil Fluminense, nesta quarta

Com uma homenagem ao Dia das Mães, a Banda Sinfônica Juvenil Fluminense realiza a sua estreia para o público com o “Concerto de Maio”, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nessa quarta (10), às 19h, com entrada franca. A apresentação está inserida na programação Boulevard de Portas Abertas, projeto do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que abre espaço para novas formações em seu entorno: o concerto será na calçada do teatro, na área cercada por grades em volta do TMRJ e voltada para a Rua 13 de Maio. Haverá acomodações para as pessoas se sentarem. Para assistir ao espetáculo, que terá repertório diversificado, passando por compositores brasileiros, como Pixinguinha, até Johann Strauss, Robert Smith, entre outros, basta chegar e participar. A regência é de Vinícius Louzada.

A Banda Sinfônica Juvenil Fluminense é formada por 44 jovens estudantes da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, com idades entre 10 e 19 anos. Eles se apresentarão tocando instrumentos como flauta, oboé, clarineta, fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino, tuba, percussão, violoncelo e contrabaixo acústico. Esta é uma nova formação do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), que realiza atividades socioculturais para alunos de escolas fluminenses, e tem patrocínio da NTS, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os integrantes da banda são bolsistas e a ação faz parte do programa de formação profissional do IBME. Este concerto é uma realização do Instituto Brasileiro de Música e Educação, Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro



Repertório



CONCERTO DE MAIO

- Dobrado Ouro negro - Joaquim Antônio Naegele

- Arabesque - Samuel Hazo

- Radetzky March - Johann Strauss

- The great locomotive Chase - Robert W. Smith

- The typewriter - Leroy Anderson

- Bossa Famous - Arranjo Marcos Goulart

- Corta- Jaca - Chiquinha Gonzaga / arranjo Bew reinier van der wal (Grupo de clarinetas)

- Carinhoso - Pixinguinha/ Arranjo Duda

- Não quero dinheiro - Tim Maia



SERVIÇO: Concerto de Maio / Com a Banda Sinfônica Juvenil Fluminense / Dia 10/5/2023 / 19h

Local - Boulevard do Theatro Municipal do Rio de Janeiro / Endereço - Av. 13 de Maio, Centro do Rio de Janeiro / Classificação Livre / Entrada gratuita / Basta chegar na programação e se acomodar.