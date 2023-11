Zezé Motta e Orquestra Chiquinha Gonzaga na Semana da Consciência Negra

“Rosas negras”, espetáculo musical em destaque na programação cultural do Rio de Janeiro na Semana da Consciência Negra, vai reunir no palco do Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, a cantora e atriz Zezé Motta e 45 mulheres integrantes da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, nessa quarta (22), às 19h, com entrada franca.

Sob a batuta da regente Priscila Bomfim, a orquestra, que acaba de voltar de turnê na Suíça, apresenta um verdadeiro passeio pelo repertório que destaca grandes sucessos de intérpretes e compositores negros, como “Olhos coloridos”, “Sonho meu”, “Senhora liberdade”, “Não deixe o samba morrer”, “Crioula”, “Alguém me avisou”, entre outros.

O espetáculo foi concebido com o intuito de homenagear grandes artistas e mulheres negras da Música Popular Brasileira, como Elza Soares, Jovelina Pérola Negra, Alcione, Leci Brandão, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara e Sandra de Sá. As cantoras solistas convidadas são Thalita Floriano, Watusi Oliveira, Vall Coutinho e Ana Neri Souza.

A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, com 45 jovens que fazem parte de um programa socioeducativo intitulado Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil, abriga em sua formação estudantes da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. No palco, instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão, entre outros.

REPERTÓRIO

Sorriso Aberto – Guará (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Sonho Juvenil – Guará e Almir Joaquin Sant’Anna (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Sonho Meu – Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho (Arranjo: Gustavo Fernandes)

A Carne – Seu Jorge, Marcelo Yuka e Ulisses Cappeletti (Arranjo: Vinícius Louzada)

Na Linha do Mar – Paulinho da Viola (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Incompatibilidade de gênios – Aldir Blanc (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Olhos Coloridos – Macau (Arranjo: Vinícius Louzada)

Joga Fora – Michael Sullivan e Paulo Massadas (Arranjo: Vinícius Louzada)

Participação da Zezé Motta

Eu sou Zezé – Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Vinícius Louzada)

Crioula – Moraes Moreira (Arranjo: Vinícius Louzada)

Você é linda – Caetano Veloso (Arranjo: Vinícius Louzada)

Senhora Liberdade – Nei Lopes e Wilson Moreira (Arranjo: Vinícius Louzada)

Não deixe o samba morrer – Aloísio Silva e Edson Conceição (Arranjo: Vinícius Louzada)

Mais sobre a OSJCG

Com o intuito de ampliar a representatividade e a diversidade das instrumentistas femininas, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga nasce em 2021, formada exclusivamente por meninas – alunas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Sob a batuta da regente Priscila Bomfim, o grupo estreou em junho em um concerto que teve participação especial da cantora Elba Ramalho. De lá pra cá, as integrantes já passaram por palcos como Teatro Imperator, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Casa França-Brasil, entre outros locais do Brasil e Europa, e já dividiram o palco com outros grandes artistas, como Toni Garrido, Paula Lima, Carla Caramujo, Angelica de la Riva, Maria Gadú e Mel Lisboa.

SERVIÇO: Espetáculo musical “Rosas Negras” - Exaltação à Semana da Consciência Negra / Com Orquestra Chiquinha Gonzaga e participação especial de Zezé Motta / Dia: 22/11/23, às 19h / Regente - Priscila Bomfim / Local - Teatro João Caetano / Endereço: Praça Tiradentes, s/nº - Centro, Rio de Janeiro / (21) 2332-9257 / 1.139 lugares / Classificação Livre / Entrada franca – Retirada de entradas na bilheteria, no dia do evento.

Patrocínios: Santander, Zurich Santander e Petrogal Brasil, Joint Venture Galp/Sinopec, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura / Apoio Institucional: Funarj, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Teatro João Caetano.