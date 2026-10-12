Mobilização pró-Lula toma Copacabana e se espalha pelo país

Além do Rio, houve atos em Salvador, Recife e outras capitais, com convocação para novas manifestações nos próximos dias

Publicado em 12/10/2026 às 19:36

Alterado em 12/10/2026 às 19:55

A orla de Copacabana recebeu, na tarde desta segunda-feira (12), uma manifestação de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato ocorreu no feriado de Nossa Senhora Aparecida e reuniu militantes, parlamentares de esquerda, estudantes, sindicalistas e famílias em trechos da avenida Atlântica.

Com forte predominância do vermelho, o público levou bandeiras, faixas e cartazes em defesa do presidente e com críticas ao adversário político. A movimentação também contou com trios elétricos, músicos e discursos voltados à disputa eleitoral.

Críticas a Flávio Bolsonaro e defesa dos trabalhadores

Entre os principais recados da manifestação, ganharam destaque ataques ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a defesa do fim da escala 6x1, modelo de trabalho com seis dias de atividade e um de descanso na semana. Os participantes também associaram o senador a ameaças à democracia, à Constituição e a políticas públicas.

Os discursos ainda mencionaram a relação de Flávio com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso em Brasília, e criticaram acenos do presidenciável ao governo de Donald Trump. A estratégia dos organizadores foi reforçar a narrativa de mobilização popular em torno de Lula no segundo turno.

Polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida

O feriado também levou o nome de Nossa Senhora Aparecida para o centro dos discursos. A padroeira do Brasil foi citada durante o ato em meio a uma controvérsia eleitoral alimentada por boatos sobre uma suposta defesa de retirada do título de padroeira, informação desmentida pela campanha do adversário.

Na Avenida Atlântica, o som dos discursos foi prejudicado em alguns momentos pela presença de músicos e pela dispersão do público ao longo de quatro quarteirões, entre as ruas Sá Ferreira e Xavier da Silveira. A Polícia Militar não divulgou estimativa de participantes.

Mobilização da esquerda se espalha pelo país

O ato em Copacabana foi parte de uma agenda mais ampla de mobilizações pró-Lula pelo país. No fim de semana, manifestações reuniram apoiadores em diferentes cidades, com destaque para a avenida Paulista, em São Paulo, e para ações no Recife e em Salvador.

A estratégia do PT é reduzir a abstenção no segundo turno e incentivar militantes a convencer eleitores a mudarem de voto. Novos atos estavam previstos para os dias seguintes em capitais como Belém, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre e São Paulo. (reportagem ampliada com informações da Folhapress)