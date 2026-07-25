PL oficializa Flávio Bolsonaro candidato à Presidência em 2026

Convenção no Pacaembu marcou o início da pré-campanha do senador, com apoios internacionais, vídeos de IA e sinais de reorganização do bolsonarismo

Publicado em 25/07/2026 às 17:12

Alterado em 25/07/2026 às 19:25

O Partido Liberal lançou neste sábado, em convenção nacional no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República em 2026. O evento reuniu milhares de apoiadores e marcou a tentativa do partido de consolidar o nome do senador como herdeiro político de Jair Bolsonaro, que está inelegível e cumpre prisão domiciliar após condenação na trama golpista.

Em discurso, Flávio afirmou carregar a responsabilidade do sobrenome e atacou governos do PT, citando corrupção, inflação, altos impostos e perda de poder de compra da população. A apresentação foi cercada por homenagens, vídeos e recados de lideranças aliadas, em uma demonstração pública de força da base bolsonarista.

Apoios internacionais e uso de IA no evento

A convenção teve a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, que foi homenageado pelo governador paulista Tarcísio de Freitas com a Ordem do Ipiranga. Em sua fala, Milei defendeu Flávio como nome capaz de enfrentar o que chamou de risco Lula para a economia brasileira, além de reforçar críticas à esquerda e ao Foro de São Paulo.

O encontro também usou inteligência artificial em vídeos exibidos no telão. Em uma das peças, uma simulação de Jair Bolsonaro afirmava estar impedido de se comunicar. Em outra, Flávio aparecia ao lado de Milei pilotando um caça, numa referência à chamada Onda Azul, movimento de apoio a lideranças de direita na América do Sul.

Michelle, família Bolsonaro e 'crise superada1

Michelle Bolsonaro não foi ao evento, porque permaneceu em Brasília para acompanhar o marido, mas enviou uma mensagem em vídeo desejando proteção à candidatura do enteado. A ausência ocorreu após semanas de tensão pública entre os dois, depois de críticas feitas por Michelle em uma discussão sobre articulações do PL no Ceará.

A reconciliação foi costurada nos últimos dias por dirigentes do partido e aliados da ex-primeira-dama, como Celina Leão e Damares Alves, após pedido público de desculpas feito por Flávio. Michelle deve voltar a participar da campanha e atuar com foco no eleitorado feminino e evangélico, enquanto se prepara para disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal.

Vice indefinido e articulação com o Centrão

Apesar do lançamento, Flávio Bolsonaro ainda não tem vice definido. O PL trata essa vaga como peça central para negociar alianças com partidos do Centrão, enquanto nomes como Daniella Marques e Clarissa Tércio continuam no radar. União Brasil e Progressistas ainda avaliam se vão apoiar a candidatura ou manter neutralidade na disputa nacional.

O ato também teve mensagens enviadas por Eduardo e Carlos Bolsonaro, que pediram união na direita e reforçaram o discurso de enfrentamento ao PT. Mesmo com os apoios, parte do público deixou a arena antes do fim das falas, sinalizando que a campanha começa sob expectativa alta, mas ainda cercada por desafios políticos e internos.