Tarcísio de Freitas reafirma 'lealdade' a Bolsonaro e diz que apoiará Flávio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta segunda-feira sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que irá apoiar a candidatura de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao Palácio do Planalto em 2026.

"Eu sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro e eu tenho essa lealdade, é inegociável", disse Tarcísio a jornalistas em Diadema, acrescentando que esteve com Flávio na sexta-feira passada.

"O Flávio vai contar com a gente, o Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora", disse o governador de São Paulo.

Flávio anunciou, na sexta-feira, que foi escolhido pelo pai -- que está preso após ser condenado por tentativa de golpe de Estado, além de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -- para ser o candidato presidencial do bolsonarismo em 2026.

Apesar de no domingo ele ter afirmado que poderia desistir de concorrer por um "preço" (a anistia para o pai e envolvidos no 8 de janeiro), nesta segunda-feira disse à Folha de S.Paulo que sua candidatura é irreversível e descartou a possibilidade de ele e Tarcísio concorrerem como candidatos ao mesmo tempo.