Lula nomeia Teresa Leitão para liderança do governo no Senado

Senadora do PT-PE assume a articulação de projetos prioritários após a saída de Jaques Wagner

Publicado em 25/06/2026 às 12:12

Alterado em 25/06/2026 às 16:39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (25), o nome da senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado. Ela substitui Jaques Wagner (PT-BA), que deixou o posto nesta quarta-feira (24).

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que a nova líder terá a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população que estão em tramitação na Casa. Entre as prioridades citadas pelo presidente estão o fim da escala 6 por 1 e a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública.

Saída de Jaques Wagner

Jaques Wagner deixou a liderança do governo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada, em meio a suspeitas de corrupção no caso do Banco Master. Segundo os agentes, o senador teria recebido vantagens do banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.

Wagner nega as irregularidades e diz estar “absolutamente tranquilo” em relação à investigação. A mudança na liderança ocorre em um momento de pressão política e de reorganização da articulação do governo no Senado.

Nova missão no Senado

Teresa Leitão passa agora a ser a principal responsável por conduzir a interlocução do governo com os senadores. A expectativa é de que ela ajude a acelerar a votação de propostas consideradas estratégicas pelo Planalto.

Com a escolha, Lula aposta em uma nova configuração para fortalecer a base no Senado e manter o avanço de pautas centrais da gestão federal. (com informações da Agência Brasil)