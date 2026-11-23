Ministro fixou prazo de 15 dias para defesa em denúncia por calúnia apresentada pela PGR contra o senador

Publicado em 23/11/2026 às 17:20

Alterado em 23/11/2026 às 17:20

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (23) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja citado por edital para apresentar defesa na ação em que é acusado de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e tem origem em uma postagem feita pelo parlamentar na rede social X, em 3 de janeiro deste ano, quando comentou a captura do ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Na publicação, Flávio escreveu que Lula seria “delatado” e associou o presidente a crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras, além de eleições fraudadas.

Decisão de Moraes

Na decisão, Moraes lembrou que o senador teve os passaportes entregues às autoridades, mas deixou o país após o resultado das eleições presidenciais. Com isso, o ministro entendeu que a citação por edital, publicada na internet, é a medida adequada para garantir o andamento do processo.

Segundo o magistrado, a jurisprudência do STF admite esse tipo de citação quando o réu permanece em local incerto e não sabido, inclusive no exterior, com o objetivo de dificultar a aplicação da lei penal. O prazo para apresentação da defesa foi fixado em 15 dias.

Próximos passos no processo

Após o fim do prazo, caso Flávio Bolsonaro não constitua advogado particular, Moraes poderá determinar a atuação da Defensoria Pública. A medida abre uma nova etapa da ação no Supremo, que seguirá analisando a acusação apresentada pela PGR.