Moraes manda PF ouvir Flávio Bolsonaro em investigação sobre calúnia a Lula

Senador terá de depor à Polícia Federal em até 10 dias no inquérito que apura possível calúnia contra o presidente Lula

Publicado em 07/07/2026 às 16:25

Alterado em 07/07/2026 às 16:36

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal colha o depoimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito que apura possível calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar terá prazo de até dez dias para prestar esclarecimentos.

A decisão seguiu manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que considerou o depoimento importante para o esclarecimento do caso antes de qualquer definição sobre eventual denúncia. Segundo a PGR, a oitiva do senador é um passo necessário para a continuidade da apuração.

O que motivou a investigação

A Polícia Federal informou ao Supremo que há indícios concretos de que Flávio Bolsonaro teria praticado calúnia contra Lula em publicações feitas na rede social X no dia 3 de janeiro. Nas postagens, o senador atribuiu ao presidente crimes como tráfico de drogas, apoio a terroristas, fraude eleitoral e lavagem de dinheiro.

Uma das publicações também fez associação entre Lula e Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela. Com base nesses elementos, Moraes já havia autorizado, em abril, a abertura do inquérito para apurar a falsa imputação de crime.

Próximos passos do caso

Na decisão desta terça-feira, Moraes escreveu que acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou o retorno dos autos à Polícia Federal para a oitiva do investigado em até dez dias. Após o depoimento, Gonet informou que decidirá se há base para oferecer ou não denúncia contra o senador.

O caso segue em andamento no STF e pode avançar conforme o resultado do depoimento e da análise dos novos elementos reunidos pela investigação. (com informações da Agência Brasil)