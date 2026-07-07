JUSTIÇA
Moraes manda PF ouvir Flávio Bolsonaro em investigação sobre calúnia a Lula
Por JB jURÍDICO
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Publicado em 07/07/2026 às 16:25
Alterado em 07/07/2026 às 16:36
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal colha o depoimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito que apura possível calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar terá prazo de até dez dias para prestar esclarecimentos.
A decisão seguiu manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que considerou o depoimento importante para o esclarecimento do caso antes de qualquer definição sobre eventual denúncia. Segundo a PGR, a oitiva do senador é um passo necessário para a continuidade da apuração.
O que motivou a investigação
A Polícia Federal informou ao Supremo que há indícios concretos de que Flávio Bolsonaro teria praticado calúnia contra Lula em publicações feitas na rede social X no dia 3 de janeiro. Nas postagens, o senador atribuiu ao presidente crimes como tráfico de drogas, apoio a terroristas, fraude eleitoral e lavagem de dinheiro.
Uma das publicações também fez associação entre Lula e Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela. Com base nesses elementos, Moraes já havia autorizado, em abril, a abertura do inquérito para apurar a falsa imputação de crime.
Próximos passos do caso
Na decisão desta terça-feira, Moraes escreveu que acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou o retorno dos autos à Polícia Federal para a oitiva do investigado em até dez dias. Após o depoimento, Gonet informou que decidirá se há base para oferecer ou não denúncia contra o senador.
O caso segue em andamento no STF e pode avançar conforme o resultado do depoimento e da análise dos novos elementos reunidos pela investigação. (com informações da Agência Brasil)