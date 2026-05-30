Polícia Federal envia à PGR parecer favorável à investigação de Flávio Bolsonaro por pedido de dinheiro a Vorcaro

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Publicado em 30/05/2026 às 08:57

Alterado em 30/05/2026 às 11:12

A Polícia Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República um parecer favorável à abertura de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. O documento se apoia em mensagens periciadas pela PF que apontam um pedido de dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, supostamente destinado ao financiamento do filme Dark Horse, obra de ficção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Como Flávio Bolsonaro é senador, a apuração precisa passar pela análise da PGR e, depois, pela autorização do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Valor Econômico, a PF entende que há elementos suficientes para justificar a investigação das suspeitas levantadas no caso.

Suspeita de repasse aos Estados Unidos

Uma das principais linhas de apuração mira a remessa de R$ 61 milhões para os Estados Unidos, embora parte relevante do filme tenha sido gravada no Brasil. A PF quer verificar se os recursos tiveram outro destino além da produção audiovisual, especialmente se podem ter sido usados para financiar a permanência de Eduardo Bolsonaro em território americano. De acordo com informações do produtor do filme, o deputado Mario Frias, o filme custou entre 12 milhões e 13 milhões de reais.

Eduardo Bolsonaro já é réu no STF por coação no curso do processo, acusado de tentar pressionar a Corte a não condenar seu pai por tentativa de golpe. Caso os valores sejam ligados ao seu custeio nos EUA, os investigados podem ser enquadrados por colaboração no crime de coação, além da suspeita de evasão de divisas.

STF e PGR analisam novos pedidos

Em outra frente, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de cinco dias para a PGR se manifestar sobre o pedido do deputado Lindbergh Farias para incluir Flávio e Jair Bolsonaro em um inquérito que já apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. A medida amplia a pressão sobre a família Bolsonaro em meio às suspeitas levantadas pela PF.

Flávio Bolsonaro confirmou ter solicitado os recursos a Daniel Vorcaro, mas negou qualquer irregularidade. Ele afirmou que o dinheiro foi integralmente usado no filme e disse que apresentará contratos e comprovantes dos gastos. Eduardo Bolsonaro também negou que os valores tenham sido usados para despesas pessoais nos EUA. Recentemente, saiu a notícia de que Eduardo mora em uma mansão no Texas. (com informações da Revista Fórum)