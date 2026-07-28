Calúnia a Lula: Defesa de Flávio Bolsonaro entrega esclarecimentos à PF

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protocolou, na Polícia Federal, esclarecimentos por escrito no inquérito que apura uma suposta calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a entrega do documento, o depoimento presencial que estava marcado para esta quinta-feira, às 14h, foi cancelado.

Na nota, os advogados negam a prática de crime e sustentam que as falas atribuídas ao senador ocorreram no contexto do debate político. Segundo a defesa, as manifestações tratam de posicionamentos públicos e afinidades ideológicas amplamente discutidos no cenário nacional e internacional.

O que motivou a investigação

O inquérito foi aberto após uma publicação nas redes sociais em que Flávio Bolsonaro comparou Lula ao ditador Nicolás Maduro. Na ocasião, ele escreveu que o petista “será delatado”. Para a Polícia Federal, a postagem teria atribuído falsamente ao presidente crimes como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e apoio a terroristas.

A defesa, no entanto, afirma que a publicação reuniu duas notícias verdadeiras e dois comentários independentes. Para os advogados, a primeira parte seria apenas uma previsão sobre um possível fato futuro, sem atribuição de crime, e a segunda apenas repetiria acusações formalmente imputadas a Maduro pela Justiça dos Estados Unidos.

Próximos passos do caso

Com a manifestação entregue, caberá à Polícia Federal analisar o conteúdo e decidir se pedirá novas diligências. O caso também segue sob avaliação da Procuradoria-Geral da República, que ainda pode apresentar denúncia, solicitar novas medidas investigativas ou defender o arquivamento do procedimento.

Em decisão anterior, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a PGR havia se manifestado pelo retorno dos autos à Polícia Federal para que a oitiva do investigado fosse realizada. Agora, porém, o posicionamento formal apresentado pela defesa será considerado na sequência da apuração.