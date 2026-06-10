TSE interrompe julgamento sobre bloqueio de pesquisa eleitoral AtlasIntel

Ministra Estela Aranha pediu vista e suspendeu a análise da decisão que barrou a divulgação do levantamento

Publicado em 09/06/2026 às 22:00

Alterado em 10/06/2026 às 11:36

A ministra Estela Aranha, do TSE, pediu vista nesta terça-feira (9) e interrompeu o julgamento sobre a decisão do ministro Kassio Nunes Marques que suspendeu a divulgação de uma pesquisa eleitoral do Instituto AtlasIntel. O levantamento mostrava redução da vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno.

A liminar havia sido concedida por Nunes Marques na segunda-feira (8) e, por ter sido tomada de forma individual, passou a ser analisada pelo plenário do tribunal. A suspensão da pesquisa foi solicitada pelo PL, partido de Flávio Bolsonaro, que alegou problemas no questionário usado pelo instituto.

Questionamento sobre a metodologia

Na ação, o partido afirmou que a pesquisa utilizava imagens e áudios associados ao senador e a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o que teria influenciado as respostas dos entrevistados. Ao conceder a liminar, Nunes Marques disse haver indícios de que a metodologia empregada poderia ter contaminado os resultados.

Durante a sessão, ministros ressaltaram a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso. Segundo eles, a decisão pode servir como precedente e orientar futuras avaliações do TSE sobre pesquisas eleitorais e eventuais questionamentos sobre sua divulgação.

Possível precedente no tribunal

Com o pedido de vista, o julgamento fica suspenso até que a ministra devolva o processo para continuidade da análise. O caso passou a ser acompanhado com atenção por envolver disputa eleitoral, metodologia de pesquisa e o alcance das decisões individuais no tribunal.