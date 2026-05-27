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Quarta, 27 de de 2026

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Por Jornal do Brasil

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Flávio Bolsonaro tenta se safar de desgaste político no Brasil surfando na baixa popularidade de Trump

Senador, envolvido no escândalo do banco Master, posou ao lado do presidente dos Estados Unidos nesta terça-feira

Por POLÍTICA JB
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Publicado em 27/05/2026 às 14:04

Alterado em 27/05/2026 às 14:09

Flavio Bolsonaro e Donald Trump, que não levantou da cadeira para se deixar fotografar Foto: reprodução

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), foi recebido nesta terça-feira (26) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington.

O parlamentar publicou uma imagem do encontro com o republicano em suas redes sociais, mas não divulgou quais temas foram discutidos durante a reunião. Apenas falou que pediu a Trump para reconhecer como terroristas o Comando Vermelho e o PCC, sonhando com a invasão do exército norte-americano no Brasil, achando que Trump fará com Lula o mesmo que fez com Maduro, da Venezuela.

Eduardo Bolsonaro, irmão do pré-candidato do PL, e o influenciador Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, aquele que preferia o cheiro dos cavalos ao do povo. também apareceram em uma foto ao lado de Trump e Flávio.

Neste capítulo, várias fotos falsas feitas com IA apareceram nas redes sociais, levando bolsonaristas ao êxtase.

De acordo com integrantes da comitiva ouvidos pelo portal G1, o encontro entre o senador e o presidente americano foi "breve". Trump sequer se levantou da cadeira para posar para a foto.

O pré-candidato bolsonarista ao Palácio do Planalto enfrenta um momento de desgaste político após a divulgação, no último dia 13, de um áudio em que aparece solicitando uma quantia milionária ao ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, quando o empresário cumpria prisão domiciliar no fim do ano passado.

Segundo o conteúdo divulgado, o valor pedido teria sido de R$ 134 milhões para financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. No entanto, o produtor do filme, o ex-ator Mario Frias, que é deputado federal, disse que o filme custou R$ 13 milhões.

Ninguém sabe onde foi parar o troco.

(a turma que esperava uma postagem sobre o assunto, escrita pelo próprio Trump, como ele sempre faz, tomou um banho de água fria)

 

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