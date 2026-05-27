Moraes manda PGR se manifestar sobre inclusão de Jair e Flávio Bolsonaro no caso Eduardo

Ministro do STF deu cinco dias para a Procuradoria se posicionar sobre a ampliação do inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos

Publicado em 27/05/2026 às 11:06

Alterado em 27/05/2026 às 11:11

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de ampliação do inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A solicitação foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, que quer a inclusão de Jair e Flávio Bolsonaro na apuração.

Eduardo Bolsonaro já é réu no Supremo após ser acusado de articular sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras em solo norte-americano. Segundo a denúncia, ele teria atuado para interferir no julgamento do pai, Jair Bolsonaro, no caso da tentativa de golpe de Estado.

Pedido para ampliar a investigação

Na petição enviada ao STF, Lindbergh Farias argumenta que há elementos para investigar uma possível conexão entre a atuação internacional de Eduardo, o financiamento de um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro e a campanha por sanções contra autoridades brasileiras. O parlamentar pede ainda que o processo receba provas produzidas na investigação sobre o Banco Master.

O requerimento também solicita a análise de fluxos financeiros entre Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro, pessoas e empresas ligadas ao filme. A ideia é verificar se valores formalmente destinados à produção audiovisual teriam sido desviados, total ou parcialmente, para sustentar ações de pressão internacional contra o Brasil.

Suspeitas sobre financiamento e possíveis desdobramentos

As informações citadas no pedido fazem referência a uma reportagem do Intercept Brasil, segundo a qual Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e investigado por fraudes financeiras, teria financiado o longa biográfico com produção americana. O texto aponta ainda que Eduardo seria o principal operador dos valores repassados pelo banqueiro.

Se o pedido for aceito, Jair e Flávio Bolsonaro passarão a ser investigados no mesmo processo que apura a conduta de Eduardo. O caso pode ganhar novos desdobramentos com a análise de documentos, provas compartilhadas e eventuais vínculos entre o financiamento do filme, a atuação política e a campanha de sanções nos Estados Unidos.